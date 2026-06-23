استقبلوا الملك الرسمي لكأس العالم. ليونيل ميسي أصبح هذا المساء (الاثنين) رسميًا الهداف التاريخي في بطولات المونديال، برصيد 18 هدفًا. بطلة العالم فازت 2-0 على النمسا في مباراتها الثانية في البطولة، حافظت على سجل كامل من الانتصارات وتأهلت إلى الدور التالي.

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البرغوث الذي سجل الهدف الأول للأرجنتين في الدقيقة 39، تجاوز الألماني ميروسلاف كلوزه، الذي عادل رقمه عندما سجل ثلاثية الأسبوع الماضي ضد الجزائر. هكذا أو هكذا، ميسي الآن يحتسب خمسة أهداف في المونديال الحالي، في 2022 كان لديه سبعة، في 2018 هدف واحد فقط، في 2014 أربعة وفي 2006 هدف وحيد. انتظروا، هذا ليس النهاية على الإطلاق. في الوقت بدل الضائع (90+4)، أكمل البرغوث ثنائية بعد أن سيطر على ارتداد كرة سددها بنفسه ليسجل هدفه الثاني في المباراة. واو.

بدأت المباراة في الواقع بإضاعة ركلة جزاء من ميسي، وذلك بعد أن حكام الفيديو اكتشفوا ارتكاب فاول من بوش على قدم لاوتارو وطلبوا من الحكم مشاهدة الحدث. ورغم أن الحكم أشار إلى النقطة البيضاء، إلا أن البرغوث سدد الكرة جهة اليمين ولم يصب المرمى إطلاقاً. حتى النهاية، نجحت الأرجنتين في زيادة النتيجة مرة أخرى بفضل ميسي، الذي من المؤكد أنه لن ينسى هذه الليلة التي أصبح فيها الهداف التاريخي لكأس العالم. نحن بالفعل لا نستطيع الانتظار للمباراة القادمة لبطل العالم.