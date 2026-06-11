كرة القدم لا تزال الرياضة الأكثر شعبية في العالم بلا منازع، مع حوالي 5 مليارات مشجع مقدّر ومئات الملايين من المشاركين النشطين في جميع أنحاء العالم. ومع ذلك، يُظهر تقرير بحثي شامل صادر عن رئيس قسم الاستثمارات (CIO) في إدارة الثروات العالمية لمصرف UBS، تحت عنوان "تطور كرة القدم: من لعبة إلى صناعة عالمية"، أن خلف الشغف في الملعب، تختبئ اليوم واحدة من أكثر الصناعات ديناميكية وتطوراً في عالم الاقتصاد والإعلام.

وفقًا لمعطيات التقرير، ذروة الاحتفال بهذه الصناعة تحدث الآن في مونديال 2026 في أمريكا الشمالية. من المتوقع أن يجذب أكبر بطولة في التاريخ مشاركة أكثر من 6 مليارات شخص – أي نحو ثلاثة أرباع سكان العالم. يشير محللو UBS إلى أنه حسب التقديرات، قد يضيف هذا الحدث وحده مبلغًا هائلًا قدره 41 مليار دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

هذا التأثير الاقتصادي يخلق تأثير دومينو إيجابي واسع النطاق على مجموعة من الصناعات المرافقة التي تستفيد من الارتفاع في الاستهلاك: صناعة الملابس والعافية (طلب غير مسبوق على البضائع والمعدات)، قطاع المراهنات والألعاب (يشهد قفزة في حجم النشاط واستقطاب مستخدمين جدد)، وصناعة السياحة والفندقة. تشير بيانات التقرير إلى أن 44% من عشاق الرياضة سبق أن سافروا إلى دولة أخرى من أجل حدث رياضي (تصل النسبة إلى 56% في الفئة العمرية 16-34)، في حين أن 60% من المسافرين يفضلون الإقامة في وجهات خارج المدينة المستضيفة – وهي معطيات توزع الدخل الاقتصادي على مناطق واسعة.

رقم قياسي تاريخي: 12.4 مليار يورو في 20 أندية النخبة

تظهر القوة الاقتصادية للقطاع بوضوح في التقارير المالية للأندية المحترفة. وصلت عشرون من أبرز أندية كرة القدم في العالم (بحسب مؤشر Money League الصادر عن شركة ديلويت) إلى رقم قياسي تاريخي من الإيرادات بلغ 12.4 مليار يورو في موسم 2024/25.

هذا يُعَد ارتفاعاً استثنائياً بنسبة 11% مقارنة بالعام الماضي، الذي جاء نتيجة إيرادات تجارية قياسية، عقود بثّ ومضاعفة أيام المباريات في الملاعب.

مارك أندرسن، مدير مشارك لتخصيص الأصول العالمية في UBS GWM CIO، شرح التغيير في هيكل الملكية: "كلما ازدادت الإيرادات وأصبحت الأنشطة التجارية أكثر احترافية، تتغير الأهمية الاقتصادية لأندية كرة القدم. يُنظر إليها بشكل متزايد كأعمال منظمة ذات تدفقات دخل متنوعة وقيمة استراتيجية متنامية، وليس فقط كتمثيل رياضي أو ثقافي بحت."

في أعقاب الانتقال إلى نماذج أعمال مستقرة، تجتذب الأندية رؤوس أموال مؤسسية وهياكل مالية معقدة. في موسم 2025/26، أكثر من 36% من الأندية في الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا مدعومة بالفعل برأس مال مغامر، أو صناديق خاصة (Private Equity)، أو صناديق ديون.

الاستثمارات متنوعة وتشمل شراء حصص أقلية (مثل استثمار Arctos في باريس سان جيرمان، ليفربول أو تشيلسي)، تمويل دين مضمون بأصول (برشلونة، أتالانتا)، أو اتفاقيات تقاسم الإيرادات على العقارات (مثل شراكة Sixth Street مع ريال مدريد لتحديث الاستاد مقابل نسبة من الإيرادات من الفعاليات غير الكروية).

كجزء من استراتيجية التنويع، تستثمر الأندية مليارات في تحويل الملاعب إلى مجمعات ترفيهية متعددة الأغراض تعمل على مدار السنة (حفلات موسيقية، مؤتمرات). على سبيل المثال، الاستاد الجديد لنادي توتنهام الإنجليزي، الذي بلغت تكلفته 1.2 مليار جنيه إسترليني، رفع عائداته التجارية من 117 مليون جنيه إسترليني في عام 2018 إلى 215 مليون جنيه إسترليني في عام 2022.

ثورة الذكاء الاصطناعي على أرض الملاعب، الجيل زد ينتقل إلى الملخصات

تطور القطاع يغير تمامًا ما يحدث على أرضية الملعب وعلى شاشات المشاهدة:

العلم والتكتيك بدل الارتجال: في الملعب، أصبحت اللعبة أكثر تنظيمًا وكثافة، مع التركيز على حركات قصيرة ومتكررة ذات شدة عالية (تسارعات، توقفات وتغييرات حادة في الاتجاه)، تتم مراقبتها بواسطة أنظمة GPS وذكاء اصطناعي، بدل الجري الطويل بوتيرة ثابتة.

قادَت التحسينات إلى ثورة "الكرات الثابتة": في موسم 2025/26، تم تسجيل حوالي 28% من الأهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز (بدون ضربات جزاء) من كرات ثابتة، مقارنة بمتوسط 22% في العقد السابق (حيث أن 19% من الأهداف جاءت من ركلات ركنية). كما غيّر العبء البدني خريطة الإصابات، حيث تُشكل إصابات العضلات (وخاصة عضلات الهامسترينغ) اليوم نحو 24% من مجمل الإصابات في كرة القدم للرجال.

عادات استهلاك موزعة: خارج الملعب، تفقد التلفزيون التقليدي قوته لصالح البث التدفقي، التلفزيونات الذكية (Connected TV) والتوزيع المباشر للمستهلك (D2C).

قالت ماريانا مامو، رئيسة قسم استشارات الاستثمار العابر في UBS GWM CIO: "لقد توسعت الطريقة التي يستهلك بها الناس الرياضة إلى ما هو أبعد من اللعبة الحية. بالنسبة للعديد من المشجعين، يتضمن ذلك الآن ملخصات وتفاعل وسائل التواصل الاجتماعي والمحتوى الرقمي على مدار الأسبوع، مما يخلق سلسلة متواصلة أكثر استمرارية من المشاركة التي تعيد تشكيل الطريقة التي تجذب بها الصناعة الاهتمام وتخلق القيمة."

وفقًا للتقرير، 74٪ من محبي الرياضة يستخدمون شبكات التواصل الاجتماعي لمتابعة المجال، و61٪ يفضلون استهلاك ملخصات ولقطات قصيرة (Highlights). بين جيل الـ Z، تصل النسبة إلى 72٪ ممن يستهلكون محتوى رياضي على شبكات التواصل الاجتماعي يوميًا، وغالبًا عبر منصات متعددة.

انطلاقة رياضة النساء: كأس العالم للسيدات لعام 2023 جذب ملياري مشاهد حول العالم وحقق إيرادات تقارب 570 مليون دولار. الفيفا تضع الآن هدفًا رسميًا لإيرادات تصل إلى مليار دولار للبطولة المقبلة في عام 2027. العلامات التجارية تدرك هنا وجود جمهور مستهدف جديد وجذاب – مشجعو رياضة النساء هم في الغالب أصغر سنًا، أكثر تعليمًا وذو دخل متاح أعلى.

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نظرة من الملعب: "الأطفال في الأكاديميات يُدارون مثل بيزنس ضخم"

يشمل التقرير أيضًا مقابلة مع حارس المرمى السابق أندرس ليندجارد (الذي لعب لمدة 20 عامًا كمحترف، من بينها في مانشستر يونايتد)، والذي يعمل حاليًا كمدير قسم الرياضيين في UBS EMEA. وصف ليندجارد "الأمركة" المتزايدة لكرة القدم الأوروبية من خلال العلم، الرياضة، التغذية والتحليل.

"ابني البالغ من العمر 12 عامًا يلعب في أكاديمية مرموقة، والفارق عن طفولتي هو فارق كبير. هؤلاء الأطفال يتم قياسهم بأجهزة إرسال GPS، يمرون باختبارات دورية ويتدربون بهدف تجاري واضح. كرة القدم أصبحت منذ زمن بعيد عملاً تجاريًا ضخمًا."

مع ذلك، حذر ليندغور المستثمرين المؤسساتيين من "فخ الهبوط من الدوري" (Relegation Risk) الفريد لكرة القدم الأوروبية، وذلك بالمقارنة مع الدوريات المغلقة والمحمية في الولايات المتحدة (مثل الـNFL أو الـNBA). موسم سيء واحد يمكن أن يسحق قيمة نادٍ، يمحو حقوق البث ويؤدي إلى ضرر مالي بالغ (كما حدث مثلاً مع انهيار صندوق استثمارات الرياضة 777 Partners في عام 2024، الذي تسبب في ضرر بالغ لأندية مثل إيفرتون وهيرتا برلين). المستثمرون الذين يفهمون نسبة المخاطرة إلى الفرصة الفريدة هذه، يشير ليندغور، يكونون في وضع أفضل لاتخاذ قرارات مستنيرة.