إنجلترا تنتزع المركز الثالث في مونديال 2026 بعد فوز مجنون 6-4 على فرنسا

أنهت إنجلترا المونديال في المركز الثالث بعد أن فازت الليلة (بين السبت والأحد) 6:4 على فرنسا في مباراة سريعة وغزيرة الأهداف. سيطر المنتخب الإنجليزي تمامًا على الشوط الأول وتقدم 4:0، لكن الفرنسيين لم يستسلموا، وعادوا إلى المباراة وقلصوا الفارق حتى 5:4.

في النهاية، عرف الإنجليز كيف يوقفون الزخم الفرنسي، وسجلوا هدفًا إضافيًا وضَمِنوا المركز الثالث في البطولة. كيليان مبابي تجاوز ليونيل ميسي كهداف كأس العالم عبر التاريخ برصيد 22 هدفًا في المونديالات وعشرة أهداف في البطولة الحالية.