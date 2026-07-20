كسر قائد منتخب الأرجنتين، ليونيل ميسي، صمته هذا المساء (الاثنين) وخَلَصَ في منشور مؤثر على حسابه في إنستغرام إلى خسارة منتخبه الدراماتيكية في نهائي كأس العالم. ميسي طلب أن يشكر جماهيره الغفيرة على التهاني والدعم الذي تلقوه طوال البطولة بأكملها، وأكد على مشاعر الوحدة التي عادت لتسود في وطنه خلال الأسابيع الأخيرة.

فيما يتعلق بالإنجاز المهني لبطل البطولة السابق، كتب نجم المنتخب وذكّر المنتقدين بأن "من الصعب اليوم تقدير ما أنجزناه، لكن هذا الفريق وصل إلى نهائيين متتاليين في كأس العالم".

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إلى جانب محاولة إيجاد العزاء في إنجازات الماضي وفي العمل الجاد لزملائه في الفريق، لم يخفِ ميسي مشاعر خيبة الأمل الشديدة التي ترافق اللاعبين والشعب الأرجنتيني مع فقدان اللقب العالمي.

في كلماته وصف المشاعر الصعبة التي بقيت بين لاعبي المنتخب بعد نهاية البطولة، و اعترف أمام ملايين متابعيه بأن "الألم كبير جداً وسيستغرق وقتاً حتى يلتئم هذا الجرح. لكنني أبقى أيضاً مع كل الأشياء الجيدة". وفي ختام كلماته أظهر كابتن المنتخب روحاً رياضية تجاه الخصم الكبير الذي فاز باللقب وأضاف: "أريد أيضاً أن أهنئ إسبانيا على فوزها بالبطولة".

جاءت كلمات ميسي في خضم الدراما الكبيرة التي شهدتها نيوجيرسي الليلة، حيث فاز المنتخب الإسباني بكأس العالم للمرة الثانية في تاريخه بعد تغلبه على الأرجنتين 1-0 بعد 120 دقيقة. بدأ اللقاء بسيطرة إسبانية كاملة بقيادة النجم الشاب لامين يامال، بينما عانت الأرجنتين في خلق الفرص، بل وتقلص عدد لاعبيها إلى عشرة بعد طرد لاعب الوسط إنزو فرنانديز لحصوله على الإنذار الأصفر الثاني.

الحسم جاء في الدقيقة 106 من الوقت الإضافي بهدف للمهاجم البديل فيران توريس، الذي كسر التعادل الطويل الذي حافظت عليه الأرجنتين بفضل أداء بطولي وتصديات متكررة من الحارس إيميليانو مارتينيز.