رباعية قاسية تهز السعودية في مونديال 2026.. وإسبانيا تقترب من حسم بطاقة التأهل

تلقى المنتخب السعودي هزيمة ثقيلة أمام نظيره الإسباني بنتيجة 4-0، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثامنة في كأس العالم 2026، المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ورفع المنتخب الإسباني رصيده إلى أربع نقاط، معززاً فرصه في بلوغ دور الـ32، فيما تجمد رصيد المنتخب السعودي عند نقطة واحدة، ليبقى في المركز الأخير بالمجموعة، لكن مع استمرار فرصه في التأهل قبل الجولة الثالثة والأخيرة.

بداية إسبانية عاصفة وانهيار سعودي مبكر

فرض المنتخب الإسباني سيطرته منذ الدقائق الأولى، مع نشاط واضح للنجم الشاب لامين يامال على الجبهة اليمنى، حيث شكل ضغطاً متواصلاً على الدفاع السعودي.

وافتتح يامال التسجيل في الدقيقة 11، قبل أن يضيف ميكيل أويارزابال هدفين متتاليين في الدقيقتين 21 و24، ليُنهي المنتخب الإسباني الشوط الأول متقدماً بثلاثية نظيفة وسط تفوق فني واضح.

وفشل المنتخب السعودي في مجاراة سرعة التحولات الإسبانية أو الحد من خطورة الأطراف، بينما عانى الخط الدفاعي من ارتباك واضح طوال فترات اللقاء.

هدف عكسي يزيد معاناة "الأخضر"

مع بداية الشوط الثاني، حاول المنتخب السعودي تقليص الفارق، لكن الفارق الفني استمر في الظهور بشكل واضح.

وفي الدقيقة 49، سجل المدافع حسن التمبكتي هدفاً بالخطأ في مرماه، بعدما ارتدت كرة من الحارس السعودي إثر تسديدة لمارك كوكوريا لتصطدم به وتدخل الشباك، مانحة إسبانيا الهدف الرابع.

وكاد فيران توريس أن يضيف هدفاً خامساً في الوقت بدل الضائع، إلا أن الحكم ألغاه بداعي التسلل، لتنتهي المباراة بانتصار إسباني كبير ومستحق.

التعادل بين أوروغواي وكاب فيردي يبقي السعودية في الصورة

ورغم الخسارة القاسية، تلقى المنتخب السعودي دفعة معنوية غير مباشرة بعد تعادل أوروغواي وكاب فيردي بنتيجة 2-2 في المباراة الثانية للمجموعة.

وشهد اللقاء تسجيل كاب فيردي أول أهدافه في تاريخ كأس العالم عبر كيفن لينيني، قبل أن تقلب أوروغواي النتيجة بهدفين عن طريق ماكسيميليانو أراوخو وأجوستين كانوبيو.

لكن المنتخب الأفريقي عاد في الشوط الثاني وأدرك التعادل عبر هيليو فاريلا، ليحصد نقطة ثمينة أبقت حسابات المجموعة مفتوحة حتى الجولة الأخيرة.

وبهذه النتيجة، رفعت أوروغواي رصيدها إلى نقطتين في المركز الثاني بفارق الأهداف عن كاب فيردي الثالث، بينما بقيت السعودية في المركز الرابع بنقطة واحدة.

مواجهة الحسم تنتظر السعودية

وبات المنتخب السعودي مطالباً بتحقيق الفوز على كاب فيردي في الجولة الأخيرة إذا أراد الإبقاء على آماله في التأهل، مع ترقب نتائج المواجهات الأخرى في المجموعة.

ورغم الأداء الباهت أمام إسبانيا، فإن حسابات المجموعة لا تزال مفتوحة، ما يمنح "الأخضر" فرصة أخيرة لإنقاذ مشواره في البطولة.