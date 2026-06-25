تحولت مباراة البرتغال وكولومبيا في كأس العالم 2026 إلى واحدة من أكثر مواجهات البطولة إثارة خارج المستطيل الأخضر، بعدما شهدت أسعار التذاكر قفزات غير مسبوقة، مدفوعة بالحضور المرتقب للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، إلى جانب الشعبية الجماهيرية الكبيرة للمنتخبين في الولايات المتحدة.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن الطلب الهائل على المباراة المقررة في مدينة ميامي أدى إلى ارتفاع قياسي في أسعار إعادة بيع التذاكر، في ظل الإقبال الجماهيري الكبير منذ الساعات الأولى لطرحها.

وتبدأ أسعار التذاكر العادية على منصات إعادة البيع من نحو 3500 دولار، بينما تصل أسعار المقاعد القريبة من أرضية الملعب إلى حوالي 30 ألف دولار. أما تذاكر كبار الشخصيات والباقات الفاخرة، فقد تجاوزت حاجز 60 ألف دولار، في واحدة من أعلى الأسعار المسجلة خلال البطولة الحالية.

تذكرة بسعر سيارة "تسلا"

ومع وصول أسعار بعض الباقات المميزة إلى هذا المستوى، بات حضور المباراة يُقارن عملياً بشراء سيارة فاخرة، إذ تقترب قيمة بعض التذاكر من أسعار طرازات متقدمة من سيارات "تسلا"، مثل "موديل إس بلايد" و"موديل إكس بلايد"، التي تتراوح أسعارها بين 55 ألفاً وأكثر من 100 ألف دولار بحسب المواصفات.

ويعكس هذا الارتفاع الضخم التحول المتسارع في اقتصاد كرة القدم العالمية، حيث لم تعد قيمة المباريات تُقاس فقط بأهميتها الرياضية، بل أيضاً بالتجربة الجماهيرية الحصرية التي أصبحت أقرب إلى سوق الرفاهية الفاخرة.

رونالدو.. العامل الحاسم

ويُنظر إلى كريستيانو رونالدو باعتباره المحرك الأساسي لهذا الإقبال الاستثنائي، خصوصاً مع تزايد التوقعات بأن نسخة 2026 قد تكون آخر ظهور له في كأس العالم.

ويضيف هذا البعد العاطفي قيمة إضافية للمواجهة، إذ يسعى آلاف المشجعين إلى حضور واحدة من المباريات الأخيرة المحتملة للنجم البرتغالي على المسرح العالمي.

كما يساهم الحضور الجماهيري الكولومبي الكبير في مدينة ميامي في زيادة الطلب على التذاكر، وسط توقعات بأجواء جماهيرية استثنائية داخل الملعب.

كرة القدم تتحول إلى صناعة رفاهية

وتعكس هذه الظاهرة اتجاهاً متنامياً في البطولات الكبرى، حيث تتحول المباريات عالية الجماهيرية إلى أحداث اقتصادية متكاملة، تتحكم فيها معادلات العرض والطلب العالمية.

ويرى مراقبون أن مونديال 2026، المقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، يشكل نموذجاً واضحاً لتحول كرة القدم إلى منتج ترفيهي ضخم، تتجاوز قيمته حدود الرياضة التقليدية، خاصة مع تنامي سوق إعادة بيع التذاكر والباقات الحصرية الموجهة للأثرياء والشركات العالمية