فرضت المنتخبات الأفريقية نفسها بقوة في كأس العالم 2026، بعدما نجحت تسعة منتخبات من أصل عشرة مشاركة في بلوغ الأدوار الإقصائية، في أفضل حصيلة تحققها القارة السمراء في تاريخ البطولة.

ورغم أن النسخة الحالية تُقام للمرة الأولى بمشاركة 48 منتخبًا، فإن النتائج التي حققتها المنتخبات الأفريقية عكست تطورًا واضحًا يتجاوز مجرد الاستفادة من زيادة عدد المقاعد، إذ تمكنت عدة منتخبات من منافسة قوى تقليدية من أوروبا وأميركا الجنوبية وتحقيق نتائج لافتة.

وضمت قائمة المنتخبات المتأهلة كلًا من المغرب، الجزائر، مصر، السنغال، كوت ديفوار، غانا، جنوب أفريقيا، الكونغو الديمقراطية والرأس الأخضر، فيما كان المنتخب التونسي الوحيد الذي غادر البطولة من دور المجموعات.

من "المشاركة المشرفة" إلى المنافسة الحقيقية

على مدار عقود، ارتبطت مشاركات المنتخبات الأفريقية في كأس العالم بفكرة “الظهور المشرف”، مع نجاح محدود في تجاوز دور المجموعات.

لكن مونديال 2026 قدّم صورة مختلفة تمامًا، بعدما ظهرت المنتخبات الأفريقية بقدرات تكتيكية وتنظيمية أعلى، مستفيدة من خبرات لاعبيها المحترفين في الدوريات الأوروبية الكبرى، إلى جانب تطور العمل الفني داخل الاتحادات المحلية.

وباتت المنتخبات الأفريقية تدخل البطولة بطموحات تتجاوز تحقيق المفاجآت، مع حديث متزايد عن إمكانية المنافسة الفعلية على الأدوار المتقدمة وربما اللقب مستقبلًا.

المغرب يواصل ترسيخ مكانته العالمية

يواصل المنتخب المغربي تأكيد مكانته بين كبار اللعبة، بعدما نجح مجددًا في عبور دور المجموعات، مواصلًا البناء على الإنجاز التاريخي الذي حققه في مونديال قطر 2022 عندما أصبح أول منتخب أفريقي وعربي يبلغ نصف النهائي.

وبات منتخب المغرب يُنظر إليه كأحد أبرز المرشحين للذهاب بعيدًا في البطولة، في ظل امتلاكه مجموعة من اللاعبين الذين ينشطون في أقوى الأندية الأوروبية.

مصر والجزائر تكسران العقد

ومن أبرز محطات البطولة، نجح المنتخب المصري في بلوغ الأدوار الإقصائية للمرة الأولى في تاريخه، منهياً سلسلة طويلة من الإخفاقات في دور المجموعات.

أما منتخب الجزائر، فاستعاد حضوره على الساحة العالمية بعد تأهله إلى الأدوار الإقصائية للمرة الثانية في تاريخه، عقب أداء قوي خلال دور المجموعات.

ويرى محللون أن الاستقرار الفني وامتلاك عدد كبير من اللاعبين ذوي الخبرة الأوروبية شكّلا عاملًا حاسمًا في نجاح المنتخبين.

الرأس الأخضر والكونغو الديمقراطية.. مفاجآت البطولة

وشهدت البطولة أيضًا بروز قصص لافتة، أبرزها الإنجاز الذي حققه منتخب الرأس الأخضر، الذي تأهل إلى الأدوار الإقصائية رغم محدودية الإمكانات وعدد السكان.

كما حقق منتخب الكونغو الديمقرلطية إنجازًا تاريخيًا ببلوغه الأدوار الإقصائية للمرة الأولى، في مؤشر على التطور المتسارع للكرة الأفريقية خارج الدوائر التقليدية المعروفة.

استثمارات طويلة الأمد بدأت تؤتي ثمارها

ويرى متابعون أن الطفرة الحالية لم تأتِ من فراغ، بل نتيجة استثمارات متواصلة في البنية التحتية والأكاديميات وتطوير الفئات السنية في عدة دول أفريقية خلال السنوات الأخيرة.

كما ساهم احتراف عدد كبير من اللاعبين الأفارقة في أوروبا في رفع المستوى الفني والتكتيكي للمنتخبات، ومنحها خبرات تنافسية انعكست بصورة واضحة في المونديال الحالي.

ورغم أن النظام الجديد للبطولة منح أفريقيا تسعة مقاعد مباشرة، فإن نجاح معظم ممثلي القارة في تجاوز دور المجموعات يُعد مؤشرًا على تطور حقيقي في مستوى كرة القدم الأفريقية، وليس مجرد استفادة من توسيع عدد المنتخبات.

رسالة أفريقية إلى العالم

ينظر كثيرون إلى ما تحقق في مونديال 2026 باعتباره نقطة تحول تاريخية في مسار الكرة الأفريقية، ورسالة واضحة بأن القارة لم تعد تشارك من أجل الحضور فقط، بل باتت جزءًا من دائرة المنافسة الحقيقية على أعلى المستويات.

ومع انطلاق الأدوار الإقصائية، تتزايد الآمال بأن يشهد العالم وصول منتخب أفريقي إلى النهائي للمرة الأولى في تاريخ كأس العالم، في خطوة قد تفتح فصلًا جديدًا في تاريخ اللعبة العالمية.