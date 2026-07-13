تبقّى يومان فقط على صافرة البداية لنصف نهائي مونديال 2026، وبيانات جديدة تُظهر أن سوق التذاكر المستعملة (السوق الثانوي) يشهد انخفاضًا حادًا في الأسعار. بحسب بيانات منصة مقارنة التذاكر SeatPick، التي نُشرت اليوم (الأحد)، متوسط سعر الدخول لمباريات نصف النهائي والنهائي انخفض بنسبة 33.5% خلال الأسبوع الأخير فقط.

السبب الرئيسي لبرودة السوق هو الإقصاء المبكر للدول الثلاث المستضيفة - الولايات المتحدة، كندا والمكسيك. غياب المنتخبات المحلية في المراحل الحاسمة أدى إلى انخفاض كبير في عدد المشجعين المحليين الذين يمكنهم حضور المباريات في إشعار قصير، في حين أن عرض التذاكر في السوق الثانوية يواصل الازدياد فقط.

فرنسا ضد إسبانيا: التراجع الأكبر

سُجّل أكبر انخفاض في الأسعار قبيل مباراة نصف النهائي الأولى بين فرنسا وإسبانيا، المقرر إقامتها في 14 يوليو/تموز في أرلينغتون، تكساس. يبلغ سعر أرخص تذكرة (سعر الدخول) لمباراة العملاقين الأوروبيين الآن 3327 شيكلًا فقط، بانخفاض حاد قدره 58.4% خلال أسبوع واحد.

متوسط سعر التذكرة لهذه المباراة يبلغ 6,843 شيكل، بينما يُعرض حالياً في السوق أكثر من 15,300 تذكرة للبيع. هذا هو أكبر عدد من التذاكر المتاحة بين مباريات نصف النهائي، مما يوفر فرصة ممتازة للمشترين الإسرائيليين والدوليين.

إنجلترا ضد الأرجنتين: طلب مزدوج

من جهة أخرى، النصف النهائي الثاني الذي سيقام في أتلانتا בין إنجلترا للأرجنتين يعرض صورة مختلفة تمامًا ويحافظ على طلب قياسي. سعر الدخول لهذا المباراة هو 6531 شيكل، أي تقريبًا ضعف المباراة الموازية، ومتوسط سعر التذكرة يصل إلى 13,586 شيكل. صحيح أن هناك انخفاض أسبوعي معين بحوالي 24%، لكن في الأيام الثلاثة الأخيرة السعر قفز فعليًا بنسبة 12.8%. الارتفاع يعود بشكل أساسي إلى أن هوية المتأهلات تحددت نهائيًا فقط البارحة، الأمر الذي أشعل موجة طلب أولي من مشجعي المنتخبين، الذين يتنافسون على حوالي 10,000 تذكرة فقط بقيت متوفرة في السوق.

أيضًا سعر الجملة في نيوجيرسي انخفض

هذا الاتجاه لا يستثني أيضًا مباراة النهائي الرسمية للبطولة، التي ستقام في 19 يوليو في ملعب MetLife في نيوجيرسي. تذكرة دخول رخيصة للنهائي، التي كانت تكلف ثروة طائلة قبل أيام قليلة فقط، انخفض سعرها بنسبة 29% في الأسبوع الأخير ويبلغ سعرها الآن 15,849 شيكل. من يرغب في شراء تذكرة في مكان أفضل سيضطر لدفع متوسط سعر قدره 35,424 شيكل، حيث يتوفر حاليًا في السوق 13,563 تذكرة.

"مع تقدم البطولة، نحن نلاحظ أن الطلب لم يعد يُحدد فقط حسب أهمية المباراة، بل بشكل أساسي حسب هوية المنتخبات التي تتأهل"، يشرح جلعاد زيلبرمان، المدير التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة SeatPick. "إنجلترا والأرجنتين تواصلان جذب طلب مرتفع للغاية، في حين أن المواجهة بين فرنسا وإسبانيا تعرض حالياً المزيد من الفرص للمشترين. السوق لا يزال يتوازن، والمشجعون الذين ينتظرون حتى اللحظة الأخيرة يمكنهم العثور على أسعار أقل بكثير من تلك التي شوهدت قبل بضعة أيام فقط".