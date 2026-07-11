أعلن رجل الأعمال الإماراتي خلف أحمد الحبتور، رئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور، تقديم سيارات من طراز "ميتسوبيشي" لجميع أفراد بعثة المنتخب المصري لكرة القدم، تقديرًا للمستوى الذي قدمه الفريق خلال مشاركته في كأس العالم 2026 والإنجاز الذي حققه في البطولة.

وقالت مجموعة الحبتور في بيان، الجمعة، إنها تواصلت مع الاتحاد المصري لكرة القدم، وتم الاتفاق على منح سيارة لكل فرد من أفراد البعثة، بما يشمل اللاعبين وأعضاء الأجهزة الفنية والإدارية والطبية، تكريمًا لجهودهم خلال المنافسات.

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وأكد الحبتور أن ما حققه المنتخب المصري "ليس إنجازًا لمصر فقط، بل هو إنجاز لكل العرب"، مشيدًا بأداء اللاعبين وروح الفريق التي ساهمت في تحقيق نتائج وصفها بالتاريخية.

وأضاف أن المبادرة تأتي تعبيرًا عن التقدير لأبطال المنتخب الذين "رفعوا اسم مصر وأسعدوا جماهيرهم"، متمنيًا استمرار النجاحات في الاستحقاقات المقبلة.

وجاءت هذه الخطوة عقب المشاركة اللافتة للمنتخب المصري في مونديال 2026، بعدما حقق أفضل نتيجة في تاريخ مشاركاته بكأس العالم، بوصوله إلى الدور نصف النهائي للمرة الأولى، في إنجاز غير مسبوق لكرة القدم المصرية.

وأثارت مسيرة المنتخب خلال البطولة إشادة واسعة عربيًا ودوليًا، بعدما قدم عروضًا قوية أمام عدد من المنتخبات الكبرى، ليعيد "الفراعنة" حضور الكرة المصرية إلى دائرة المنافسة العالمية ويحققوا إنجازًا اعتُبر محطة بارزة في تاريخ المنتخب.