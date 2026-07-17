أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تعيين الحكم السلوفيني سلافكو فينتشيتش لإدارة المباراة النهائية لكأس العالم 2026، التي تجمع بين منتخبي الأرجنتين وإسبانيا يوم الأحد المقبل على ملعب ميتلايف في ولاية نيوجيرسي الأمريكية.

ويحمل اختيار فينتشيتش ذكريات خاصة بالنسبة للمنتخب الأرجنتيني، إذ سبق أن أدار مواجهة "التانغو" أمام السعودية في افتتاح منافسات كأس العالم 2022، والتي انتهت بفوز المنتخب السعودي بنتيجة 2-1 في واحدة من أبرز مفاجآت البطولة.

كما ارتبط اسم الحكم السلوفيني في وقت سابق بقضية أثارت جدلًا إعلاميًا عام 2020، بعد توقيفه في البوسنة والهرسك خلال عملية أمنية استهدفت شبكة متهمة بقضايا تتعلق بالدعارة والاتجار بالمخدرات والأسلحة.

ونفى فينتشيتش آنذاك أي علاقة له بالقضية، موضحًا أنه كان حاضرًا في المكان بدعوة لتناول الغداء، وأن وجوده هناك كان مجرد صدفة، بينما أعلن الاتحاد السلوفيني لكرة القدم دعمه له، معتبرًا أن الأمر كان "سوء تفاهم" وأن الحكم كان في المكان الخطأ في الوقت الخطأ.

ورغم الجدل السابق، واصل فينتشيتش مسيرته التحكيمية وشارك في إدارة العديد من المباريات الكبرى، ليعود الآن إلى الأضواء من خلال قيادة نهائي أكبر بطولة كروية في العالم.

وسيساعد الحكم السلوفيني في النهائي مواطناه توماج كلانتشنيك مساعدًا أول وأندراز كوفاسيتش مساعدًا ثانيًا، فيما تم اختيار الحكم الأردني أدهم مخادمة حكمًا رابعًا للمباراة.