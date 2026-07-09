ممداني ينتقد قرارات التحكيم أمام الأرجنتين: "مصر سُرقت في كأس العالم"

تطرق رئيس بلدية نيويورك، زهران ممداني، إلى الجدل حول إقصاء مصر في المباراة ضد الأرجنتين في دور الـ16 من المونديال، وقال في بيان أمس (الأربعاء) إن المنتخب "تعرّض للسرقة" في كأس العالم.

تطرق عمدة نيويورك إلى الدراما الكبرى في دور الـ16، حين أضاع منتخب مصر تقدّمًا واعدًا بنتيجة 2:0 وأُقصي بعد خسارة 3:2 أمام بطلة العالم الأرجنتين. وصلَت المباراة المشوّقة إلى نقطة الغليان في أواخر الشوط الثاني، حيث اندلعت أعمال شغب خطيرة على الخطوط الجانبية عقب قرارات تحكيمية مثيرة للجدل وإلغاء هدف مصري من قبل تقنية الـVAR.

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في ذروة الفوضى، وجّه مدرب منتخب مصر، حسام حسن، احتجاجاً شديداً نحو الحكم الفرنسي فرانسوا لاتكسيه، وأشار نحوه بكلتا يديه بإشارة "X"، وهي الرمز الدولي الرسمي للفيفا للتنبيه على مظاهر العنصرية في الملعب.

وفقًا لأنظمة الفيفا، من المفترض أن يؤدي هذا الإشارة إلى إيقاف فوري للمباراة من أجل فحص الحادثة، لكن الحكم اختار تجاهل الإشارة وبدلاً من ذلك أخرج بطاقة صفراء لحسن. العاصفة لم تتوقف هناك، وقبل دقائق من صافرة النهاية اندلع على العشب حادث خطير آخر عندما اقترب قائد الأرجنتين، ليونيل ميسي، من حسن وتبادل الاثنان كلمات قاسية في مشادة لفظية حادة.

اندلعت عاصفة أخرى في المونديال، بعدما أعلنت الفيفا عن تعيين استثنائي للغاية لربع النهائي - حيث أن جميع الحكام الخمسة في المباراة (بما في ذلك الحكم الرابع والحكم البديل) بين المغرب وفرنسا سيكونون جميعهم من نفس الدولة، الأرجنتين، التي سحقت المنتخب الفرنسي في النهائي عام 2022.

وفقًا للقرار، الحكم الرئيسي سيكون فاكوندو تيو الأرجنتيني، وسينضم إليه الحكمان المساعدان خوان بابلو بيلاتي وغابرييل تشادا، الحكم الرابع داريّو هيريرا والحكم البديل كريستيان نافارو.

في حين أن وجود طواقم تحكيم ثلاثية من نفس الدولة هو أمر روتيني، فإن اختيار طاقم موسع وكامل من جنسية واحدة أثار علامات استفهام وتساؤلات عديدة بين الجماهير على شبكات التواصل الاجتماعي، خاصةً في ظل التنافس الرياضي الحساس بين الفرنسيين والأرجنتينيين في السنوات الأخيرة.