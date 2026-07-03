أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أن مباراة منتخبي مصر وإيران في دور المجموعات من كأس العالم 2026 سجّلت أرقام مشاهدة غير مسبوقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، واصفًا إياها بأنها “ظاهرة إقليمية”.

وأوضح فيفا عبر حسابه على منصة “إكس” أن المباراة حققت 107.4 ملايين مشاهدة عبر قنوات beIN Sports، التي تمتلك حقوق بث البطولة في المنطقة، مشيرًا إلى أن هذا الرقم يُعد الأعلى حتى الآن في تاريخ مونديال 2026 من حيث نسب المشاهدة المباشرة.

وبحسب البيان، فإن اللقاء الذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، حظي بمتابعة جماهيرية استثنائية، خصوصًا مع حسم بطاقات التأهل في الدقائق الأخيرة، ما ساهم في رفع معدلات المشاهدة بشكل كبير في مختلف الدول العربية والآسيوية.

وأسفرت نتيجة المباراة عن تأهل منتخب مصر إلى دور الـ32 كثاني المجموعة خلف المنتخب البلجيكي بفارق الأهداف، فيما ودّع منتخب إيران البطولة بعد احتلاله المركز الثالث.

ومن المقرر أن يواجه المنتخب المصري نظيره الأسترالي في الدور المقبل، على أن يتأهل الفائز لمواجهة محتملة أمام أحد منتخبي الأرجنتين أو الرأس الأخضر، في مواجهة مرتقبة ضمن الأدوار الإقصائية.