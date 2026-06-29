انتهت ليلة السبت مرحلة المجموعات المثيرة والمليئة بالمفاجآت في مونديال 2026 بشكل دراماتي. الآن، خارطة الطريق نحو الكأس المنشودة أصبحت واضحة تمامًا, وذلك بعد تأهل كل المنتخبات الـ32 إلى الأدوار الاقصائية.

شهدت الليلة الماضية واحدة من أروع اللحظات الدرامية في نهائي البطولة، حيث سجل النمساوي ساشا كليودزيتش هدف التعادل للجزائر في الدقيقة 96، ليقود فريقه للفوز على إيران المذهولة التي ودّعت البطولة. في الوقت نفسه، عززت الرأس الأخضر مكانتها كأفضل فريق مفاجأة في البطولة، وستخوض مباراةً مرتقبة ضد ليونيل ميسي والأرجنتين.

جدول مباريات دور الـ32 الأخيرة في مونديال 2026 (بتوقيت إسرائيل)

يوم الأحد (28.06)

22:00: جنوب أفريقيا – كندا

يوم الاثنين (29.06)

20:00: البرازيل – اليابان

23:30: ألمانيا – باراغواي

بين الاثنين والثلاثاء (30.06)

04:00: هولندا – المغرب

يوم الثلاثاء (30.06)

20:00: ساحل العاج – النرويج

بين الثلاثاء والأربعاء (01.07)

00:00: فرنسا – السويد

04:00: المكسيك – الإكوادور

يوم الأربعاء (01.07)

19:00: إنجلترا - جمهورية الكونغو الديمقراطية

23:00: بلجيكا - السنغال

بين الأربعاء والخميس (02.07)

03:00: الولايات المتحدة – البوسنة

يوم الخميس (02.07)

22:00: إسبانيا – النمسا

بين الخميس والجمعة (03.07)

02:00: البرتغال – كرواتيا

يوم الجمعة (03.07)

06:00: سويسرا – الجزائر

21:00: أستراليا – مصر

بين الجمعة والسبت (04.07)

01:00: الأرجنتين – الرأس الأخضر

04:30: كولومبيا – غانا

اللقاءات الرئيسية التي لا يجوز تفويتها

هولندا ضد المغرب (بين الاثنين والثلاثاء، 04:00): إعادة مثيرة ومواجهة مشحونة بين أساليب لعب مختلفة. منتخب الطواحين سيضطر لبذل جهد كبير أمام الجمهور المغربي العاطفي والدفاع الصلب لممثلة شمال إفريقيا.

البرتغال ضد كرواتيا (بين الخميس والجمعة، 02:00): معركة عمالقة أوروبية في وقت مبكر جداً. اثنان من أقوى المنتخبات في القارة يلتقيان وجهًا لوجه على بطاقة التأهل إلى ثمن النهائي، في مباراة كان من الممكن بسهولة أن تكون نصف نهائي كلاسيكي.

الأرجنتين ضد كيب فيردي (بين الجمعة والسبت، 01:00): ليونيل ميسي، الذي حطم هذا الأسبوع الرقم القياسي التاريخي للأهداف في بطولات كأس العالم بهدفه التاسع عشر، يلتقي بسندريلا أفريقيا المفاجئة في مباراة كلها سحر من كأس العالم.