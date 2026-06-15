بعد أقل من أسبوع على انطلاق بطولة كأس العالم 2026 ، لكن لدينا بالفعل أول مدرب تمت إقالته على الخطوط الأمامية: اتحاد كرة القدم التونسي اتخذ الليلة (الإثنين) قرارًا دراماتيكيًا وأقال مدرب المنتخب، صبري لموشي، بعد ساعات قليلة فقط من المباراة الافتتاحية الكارثية للمنتخب في المجموعة السادسة.

تعرّض التونسيون لهزيمة مذلة بنتيجة 5-1 أمام منتخب السويد بقيادة غراهام بوتر. سجل ياسين أياري من برايتون (ثنائية)، ألكسندر إسحاق من ليفربول، فيكتور غيوروبيتش من أرسنال وماتياس سفانبيري من فولفسبورغ أهداف المنتخب الذي دمّر ممثلي شمال أفريقيا، وسجل عمر الرقيق الهدف الوحيد لتونس.

لكن إلى جانب النتيجة المهينة، ما سرّع في الإقالة كان حادث محرج خارج الملعب. ووفقًا لتقارير من إذاعة "موزاييك إف إم" التونسية، فبعد الهزيمة مباشرة حدثت مواجهة جسدية حادة بين ابن المدرب وأحد مشجعي المنتخب في الفندق.

لموشي البالغ من العمر 54 عامًا (المدرب السابق لنوتنغهام فورست وكارديف)، الذي سجل في المجموع خمسة مباريات فقط منذ يناير، غضب في المؤتمر الصحفي عندما سُئل عن الحادثة: "كأب وكمدرب أقول لكم – لا يوجد لابني أي علاقة أو دور رسمي في المنتخب. هو فقط يعمل على أطروحته. هل ستنتقدونني أيضًا لأن والدتي وأختي جاءتا لزيارتي في الفندق بسبب عيد العيد؟ دعونا ننشغل بكرة القدم وليس بما يُقال في شبكات التواصل الاجتماعي".

في الشبكات الأجنبية يُفاد أن من المتوقع أن يحل قُبيل المباريات الحاسمة ضد اليابان وهولندا هو منذر كبايير، الذي درّب المنتخب بين عامي 2019 و2022. تونس، التي تأهلت إلى سبعة مونديالات في تاريخها، لم تتجاوز قط دور المجموعات – والآن ستحاول فعل ذلك وسط الفوضى القائمة.