على الرغم من المخاوف من أن الحرارة الشديدة في صيف أمريكا الشمالية ستؤدي إلى وتيرة لعب بطيئة، إرهاق اللاعبين ومباريات مملة – يثبت مونديال 2026 نفسه كعيد كرة القدم الأكثر خصوبة وهجومية منذ بدأ توثيق البطولة عام 1930.

الليلة (بين الخميس والجمعة)، خلال خسارة الدولة المضيفة الولايات المتحدة 3:2 أمام منتخب تركيا، تم كسر رسميًا الرقم القياسي التاريخي لعدد الأهداف الإجمالي في بطولة كأس عالم واحدة، وكل ذلك يحدث حين أن البطولة لا تزال في منتصف الطريق، مع تبقي 50 مباراة كاملة حتى رفع الكأس.

سجّل المدافع الأمريكي أوستن تراستي الهدف التاريخي، حيث أحرز هدفاً من زاوية صعبة في الشوط الأول ومنح الولايات المتحدة تقدّمًا مؤقتًا 1:0. الهدف المذكور كان الهدف رقم 173 الذي سُجّل منذ بداية البطولة الحالية، وبهذا تم كسر الرقم القياسي السابق للأهداف (172 هدفًا) والذي تم تسجيله قبل أربع سنوات فقط في مونديال 2022 في قطر.

المعطى المدهش حقاً هو الكفاءة والسرعة في تحطيم الرقم القياسي: في قطر تطلّب الأمر 64 مباراة كاملة للوصول إلى هذا العدد، بينما في البطولة الحالية تم كسر الرقم بالفعل في المباراة الـ54 فقط على العشب. للتنسيق الموسع (48 منتخباً) هناك بالطبع دور كبير في ذلك، لكن الوتيرة نفسها استثنائية.

أعلى متوسط تسجيل منذ أيام بيليه في عام 1958

إلى جانب العدد الإجمالي، يتبين أن مونديال 2026 هو واحد من أكثر البطولات جودة وانفتاحاً في التاريخ.

حتى الآن، يبلغ متوسط عدد الأهداف 3.27 هدفًا في المباراة, وهو معدل لم يُشاهد مثله في كأس العالم منذ مونديال 1958 في السويد.

نجوم كرة القدم مثل كيليان مبابي، كريستيانو رونالدو، هاري كين وليونيل ميسي، قد احتفلوا بالفعل بثنائيات وهاتريك.

إلى جانب لحظات العبقرية، هناك أيضًا رقم قياسي في كأس العالم مع 12 أهداف ذاتية تم تسجيلها في البطولة. إذا استمرت المنتخبات بهذا الإيقاع الهجومي أيضًا في مراحل خروج المغلوب، من المتوقع أن تختتم البطولة برقم غير معقول يبلغ حوالي 341 هدفًا، أي تقريبًا ضعف كل ما رأيناه في تاريخ كرة القدم.