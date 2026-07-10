فيفا يحسم موقفه من أزمة أغنية "المالفيناس" للأرجنتين بعد الفوز على مصر

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عدم اتخاذ أي إجراءات تأديبية بحق المنتخب الأرجنتيني، بعد ترديد لاعبيه أغنية تتضمن إشارة إلى جزر فوكلاند (المالفيناس وفق التسمية الأرجنتينية) داخل غرفة الملابس عقب الانتصار على منتخب مصر، بحسب ما أوردته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأظهرت مقاطع مصورة نشرها الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم احتفال اللاعبين بعد المباراة، وهم يرددون أغنية "موجاتشوس"، التي تتضمن عبارة "من أجل المالفيناس"، في إشارة إلى الجزر الواقعة جنوب المحيط الأطلسي، والتي كانت محور حرب بين الأرجنتين وبريطانيا عام 1982 أسفرت عن مقتل 907 أشخاص.

ووفق الصحيفة البريطانية، قرر "فيفا" عدم فتح أي إجراء ضد المنتخب الأرجنتيني، رغم أن لوائحه تحظر الهتافات والشعارات ذات الطابع السياسي في المنافسات الكروية.

وتُعد أغنية "موجاتشوس" من الأغاني التي ارتبطت بالمنتخب الأرجنتيني خلال السنوات الأخيرة، حيث رددها الفريق خلال مشواره نحو التتويج بكأس العالم 2022، قبل أن تُحدّث كلماتها في البطولة الحالية لتتضمن إشارات إلى جزر المالفيناس، والأسطورة دييغو مارادونا، وقائد المنتخب ليونيل ميسي.

وتأتي هذه الحادثة في وقت يترقب فيه المتابعون احتمال مواجهة بين الأرجنتين وإنجلترا في الأدوار المتقدمة من البطولة، ما قد يضيف حساسية سياسية إلى المواجهة الرياضية بسبب الخلفية التاريخية للنزاع حول الجزر.

وكانت حرب فوكلاند قد اندلعت عام 1982 بعد سيطرة الأرجنتين على الجزر، قبل أن تستعيد بريطانيا السيطرة عليها عقب مواجهة عسكرية استمرت 74 يوماً.