قدم اتحاد كرة القدم الأرجنتيني طلبًا خاصًا للفيفا، والذي وافقت عليه رسميًا، لارتداء زيهم الاحتياطي الأزرق الداكن مساء اليوم (الأربعاء) في نصف النهائي، رغم أن إنجلترا مُسجَّلة كالفريق الضيف في المباراة وسترتدي الزي الأبيض الكلاسيكي.

وراء هذا القرار "المتعلق بالموضة" يقف تاريخ عميق، مليء بالخرافات والدماء السيئة بين الإمبراطوريتين. الأرجنتين ارتدت الزي الأزرق في أشهر انتصارين لها والأكثر رمزية على منتخب الأسود الثلاثة - في ربع نهائي مونديال 1986 (مباراة "يد الله" وهدف القرن لدييغو مارادونا)، وفي ثمن نهائي مونديال 1998 (المباراة التي تم فيها طرد ديفيد بيكهام بعد أن ركل دييغو سيميوني). ومن ناحية أخرى، في كلتا الحالتين اللتين واجهت فيهما الأرجنتين إنجلترا بقميصها التقليدي المخطط (سماوي – أبيض)، خرجت مهزومة - في مونديالي 1966 و2002.

توماس توخيل: "لو كانت لدي خرافات - لكنت فعلت الشيء نفسه"

من تفاجأ تمامًا بسماع الخرافة التي يؤمن بها خصمته هو مدرب إنجلترا، توماس توخيل. في المؤتمر الصحفي الذي سبق مباراة نصف النهائي، بدا الألماني مرتبكًا جدًا عندما سُئل عن معنى القميص الأزرق.

"تحدثتم مع الشخص غير المناسب. ليست لدي أي فكرة عن الزي الذي سنرتديه حتى فترة الإحماء غداً"، أقر توخل مبتسماً، لكن بعد أن شرحوا له الخلفية التاريخية، أثنى على الأرجنتينيين: "إذا كان لديهم ذرة من خرافة حول ذلك، فليكن، يستحقون الفضل على هذه الفكرة. لدي أيضاً طقوسي المعتادة لأبقى هادئاً ومركّزاً خلال اليوم، لكنني لا أنوي الكشف عنها لكم، لأنه إذا أخبرتكم، ببساطة لن تعد تعمل."