مشجعو المنتخب الياباني خالفوا البروتوكول الصارم للفيفا وأدخلوا إلى المدرجات غرضًا سياسيًا مثيرًا للجدل، علم "الشمس المشرقة"، الذي أثار صدمة في أنحاء آسيا ويرتبط بجرائم الحرب التي ارتكبها اليابانيون في الماضي.

وقع الحادث خلال مباراة دور المجموعات للمجموعة السادسة بين اليابان وتونس، التي أُقيمت في ملعب مونتيري بالمكسيك. عُلم "الشمس المشرقة"، الذي يتكون من قرص أحمر وستة عشر شعاعاً، كان واضحاً جداً في المدرجات، وظهر كذلك على الشاشات العملاقة الرسمية في الملعب وفي البث التلفزيوني العالمي.

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عشية البطولة الحالية، أوضحت الفيفا في لوائحها بشكل لا يقبل التأويل أنه ممنوع منعًا باتًا إدخال أغراض ذات طابع سياسي أو مسيء أو تمييزي، بما في ذلك الأعلام، اللافتات، الشعارات وقطع الملابس. وقد تجلت هذه السياسة الصارمة أيضًا عندما فرضت الفيفا على منتخب هايتي تغيير تصميم زيه الرسمي، لأن الزي كان يحمل رسماً لمعركة تاريخية من عام 1803 أدت إلى استقلالهم عن فرنسا.

الرمز الذي يثير الصدمة في آسيا مقابل التقليد الياباني

رفع العلم في المدرجات أثار غضباً فورياً في الدول المجاورة، وعلى رأسها كوريا الجنوبية، كوريا الشمالية والصين. بالنسبة لهذه الدول، وكذلك بالنسبة لقدامى محاربي الحرب العالمية الثانية، يرتبط العلم بشكل مباشر بجرائم الحرب والعسكرة والإمبريالية الخاصة بجيش اليابان الإمبراطوري، الذي غزا واحتل أجزاء واسعة من آسيا والمحيط الهادئ. غالباً ما يقارن المنتقدون العلم بعلم الصليب المعقوف النازي ويطلقون عليه "علم جرائم الحرب".

من ناحية أخرى، في اليابان توجد معارضة دائمة للانتقادات الدولية. تدعي الحكومة اليابانية ومؤيدو العلم أنه رمز وطني تقليدي تعود أصوله إلى ما قبل فترة الحرب بكثير، وأنه يُستخدم منذ القرن الثاني عشر للإشارة إلى أحداث سعيدة، ولادات وصيد ناجح. في الوقت الحالي، تُستخدم نسخ مختلفة من العلم بشكل رسمي وقانوني من قبل قوات الدفاع الذاتي اليابانية والبحرية الخاصة بها.

على إثر الحادثة في المونديال، أرسل البروفيسور سونغ-داوك ساو من جامعة سونغشين للنساء في سيول، الذي يقود منذ سنوات حملة دولية ضد استخدام الرمز، رسالة شكوى رسمية وعاجلة إلى أمانة الفيفا.

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"استخدام علم الشمس المشرقة كأداة تشجيع في المونديال أمر غير مقبول إطلاقاً"، صرح البروفيسور ساو. "هذا حدث يهدف إلى توحيد الناس من جميع الأمم والأعراق، ورفع العلم يشكل تذكرة مؤلمة بفظائع الحرب لملايين المشجعين في آسيا. على الفيفا أن تمنع بشكل كامل دخوله إلى الملاعب في المستقبل".

أشار البروفيسور ساو إلى أن مشجعين يابانيين رفعوا العلم خلال الاحتفالات في الشوارع في اليابان بعد المباراة ضد هولندا، ووصف ذلك بأنه "تصرف أحمق تمامًا" يهدف إلى التحايل على قوانين الفيفا. بالإضافة إلى ذلك، حتى قبل البطولة، اضطر يوتيوبر مكسيكي إلى تمويه العلم والاعتذار علنًا بعد أن دمجه عن طريق الخطأ في فيديو تعريفي عن المنتخبات الـ48 المشاركة.

أثارت التقارير حول الشكوى الرسمية عاصفة في البوابات الإعلامية في اليابان. مقال نُشر على موقع Yahoo Japan جذب آلاف التعليقات الغاضبة. تعليق حصل على أكثر من 10,000 إعجاب دعا اتحاد كرة القدم الياباني لتقديم احتجاج رسمي ضد الفيفا بسبب تقييد حقوق المشجعين. متصفحو الإنترنت الآخرون طالبوا الحكومة بمقاضاة الأستاذ الكوري، أو بدلاً من ذلك، عرض القضية على محكمة العدل الدولية (ICJ).

البروفيسور ساو أوضح لوسائل الإعلام في آسيا: "تم نشر آلاف التعليقات على الأخبار ذات الصلة، مما يجعلها قضية رئيسية، وقد تلقيت العديد من الهجمات من خلال رسائل مباشرة على حساباتي في وسائل التواصل الاجتماعي. يبدو أن احتجاجي أمام الفيفا، الذي يستند إلى حقائق تاريخية، لتصحيح الظلم، كان مؤلماً بالنسبة لهم."

وأضاف: "الكوريون يدركون جيدًا أن علم الشمس المشرقة استُخدم أيضًا كرمز لصيد الأسماك الجيد، والولادة، وغيرها في اليابان. ومع ذلك، هم يتجاهلون تمامًا حقيقة أنه استُخدم بشكل بارز كعلم عندما غزت اليابان دول آسيا، بما في ذلك خلال حرب المحيط الهادئ".

"هذا فعل أحمق حقا ويظهر عدم اعتراف ملائم بالتاريخ". أضاف ساو: "كان عليهم أن يهاجموني أنا فقط، لكن الجمع بين علم الشمس المشرقة وعلم دولة كوريا الجنوبية، تايغوكغي، والهجوم عليه حقاً هو تجاوز للحدود. مثل هذه الأفعال لن تخفي تاريخ علم الشمس المشرقة. سأبذل قصارى جهدي لإعلام العالم بشكل صحيح بتاريخ علم الشمس المشرقة عبر استغلال هذه الهجمات من قبل المستخدمين اليابانيين على الإنترنت."

السابقة القانونية: مجموعة يابانية قد تم تغريمها في السابق

على الرغم من الادعاءات في اليابان، فإن هناك موقفًا قانونيًا واضحًا بالفعل في عالم كرة القدم الدولي. ذكر البروفيسور ساو أنه خلال مونديال 2022 في قطر، تصرفت قوات الأمن المحلية بحزم، وتدخلت على الفور وصادرت أعلام الشمس المشرقة التي جلبها المشجعون اليابانيون معهم.

علاوة على ذلك، سُجلَ السابق الأكثر إلزاماً في عام 2017 ضمن إطار دوري أبطال آسيا (AFC). خلال مباراة لنادي كاواساكي فرونتال الياباني، رفع المشجعون العلم المثير للجدل في المدرجات.

الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وصف الفعل بأنه "تصرف سياسي وتمييزي"، وفرض على النادي غرامة مالية بقيمة 15,000 دولار بالإضافة إلى عقوبة مشروطة بإقامة مباريات بدون جمهور في حال تكرار الحادثة. هذا السَّابق قد يُستخدم الآن من قبل لجنة الانضباط في الفيفا لتحديد العقوبة الحالية.