حقق المنتخب الكندي فوزًا تاريخيًا عريضًا على نظيره القطري بنتيجة 6-0، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثانية في كأس العالم 2026، ليكتب صفحة جديدة في سجلاته الكروية بتحقيق أول انتصار له في تاريخ مشاركاته بالمونديال. وجاء الفوز أمام جماهيره في فانكوفر، في أمسية سيطر خلالها أصحاب الأرض بشكل كامل على مجريات اللقاء منذ صافرة البداية وحتى نهايته.

ودخل المنتخب الكندي المباراة بعزيمة واضحة لتعويض نتائجه السابقة وتعزيز حظوظه في التأهل إلى الدور المقبل، حيث فرض ضغطًا هجوميًا مكثفًا على الدفاع القطري منذ الدقائق الأولى. ولم يتأخر أصحاب الأرض في ترجمة تفوقهم إلى أهداف، بعدما افتتحوا التسجيل في الدقيقة الـ16، قبل أن تتواصل الهجمات بوتيرة عالية أربكت دفاعات المنتخب القطري بشكل مستمر.

وواصل المنتخب الكندي أفضليته المطلقة طوال شوطي المباراة، مستفيدًا من السرعة في التحول الهجومي والتنظيم الجيد في وسط الملعب، بينما بدا المنتخب القطري عاجزًا عن مجاراة الإيقاع السريع للمنافس أو استعادة توازنه داخل أرضية الملعب. وزادت معاناة المنتخب القطري بعد تعرضه لحالتي طرد، لينهي المواجهة بتسعة لاعبين، الأمر الذي منح كندا مساحة أكبر للسيطرة وتوسيع الفارق.

وشهد اللقاء تألقًا لافتًا للمهاجم جوناثان ديفيد الذي قاد الخط الأمامي بفاعلية كبيرة وساهم في قيادة منتخب بلاده إلى هذا الانتصار الكبير، وسط أداء جماعي مميز عكس طموحات المنتخب الكندي في مواصلة مشواره بالمسابقة.

ورغم أجواء الاحتفال بالنتيجة الكبيرة، ألقت إصابة لاعب الوسط إسماعيل كوني بظلالها على فرحة الجماهير الكندية، بعدما غادر أرضية الملعب متأثرًا بإصابة خلال الشوط الثاني.

وبهذا الانتصار، عزز المنتخب الكندي موقعه في المجموعة وأنعش آماله في التأهل إلى الأدوار الإقصائية، بينما بات المنتخب القطري أمام مهمة أكثر تعقيدًا في الجولات المقبلة بعد خسارة ثقيلة أثارت تساؤلات حول مستواه وقدرته على العودة للمنافسة.