شيبسي تحذف صورة ميسي من منتجاتها في مصر.. أزمة منتخب مصر تشعل الجدل

أوقفت شركة "شيبسي" في مصر إنتاج جميع العبوات والمنتجات التي تحمل صورة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وذلك على خلفية الجدل الذي أعقب ما وُصف بـ"الخلاف" بين مدرب المنتخب المصري وأيقونة منتخب الأرجنتين خلال منافسات كأس العالم.

وبحسب تقارير متداولة، قررت الشركة سحب صورة ميسي من عبوات رقائق البطاطس ومنتجاتها التسويقية، في خطوة جاءت بعد تصاعد ردود الفعل الجماهيرية المرتبطة بالأحداث الأخيرة.

ولم تصدر الشركة حتى الآن بيانًا رسميًا يوضح تفاصيل القرار أو ما إذا كان الإجراء مؤقتًا أم دائمًا، في حين أثار الخبر تفاعلًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي في مصر وخارجها.