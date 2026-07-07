أنهى منتخب الارجنتين حامل لقب كأس العالم، مشوار منتخب مصر في مونديال 2026 بعدما قلب تأخره بهدفين إلى فوز مثير بنتيجة 3-2، على ملعب أتالانتا، ضمن منافسات دور الـ16، ليضمن التأهل إلى الدور ربع النهائي.

وفرض المنتخب المصري نفسه خلال معظم فترات اللقاء، وافتتح التسجيل مبكرًا في الدقيقة 15 عبر ياسر إبراهيم الذي حول عرضية مروان عطية إلى الشباك برأسية متقنة.

وكاد منتخب الأرجنتين يعادل النتيجة سريعًا، إلا أن الحارس مصطفى شوبير تصدى لركلة جزاء نفذها ليونيل ميسي في الدقيقة 21، قبل أن يواصل تألقه بإنقاذ فرصتين خطيرتين أمام أليكسيس ماك أليستر وجوليان ألفاريز، لينتهي الشوط الأول بتقدم مصر 1-0.

ومع بداية الشوط الثاني كثف المنتخب الأرجنتيني ضغطه، بينما اعتمد المنتخب المصري على الهجمات المرتدة. وفي الدقيقة 58 ألغى الحكم هدفًا لمصطفى زيكو بعد العودة إلى تقنية الفيديو، قبل أن يعود اللاعب نفسه ويسجل الهدف الثاني في الدقيقة 67 بعد هجمة مرتدة قادها محمد صلاح ومررها هيثم حسن.

ورغم التأخر بهدفين، نجح المنتخب الأرجنتيني في العودة خلال الدقائق الأخيرة، إذ قلص كريستيان روميرو الفارق برأسية في الدقيقة 79 مستفيدًا من عرضية ميسي، ثم أدرك ميسي التعادل في الدقيقة 84 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

وفي الوقت بدل الضائع، وتحديدًا في الدقيقة 90+2، سجل إنزو فرنانديز هدف الفوز برأسية أنهت آمال المنتخب المصري، ومنحت الأرجنتين بطاقة العبور إلى ربع النهائي، حيث ستواجه الفائز من لقاء سويسرا وكولومبيا.

وكان منتخب مصر قد بلغ دور الـ16 بعد تخطي أستراليا بركلات الترجيح عقب التعادل 1-1، فيما تأهلت الأرجنتين بعد فوزها على كاب فيردي بنتيجة 3-2 عقب شوطين إضافيين.