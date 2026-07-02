تأهل المنتخب الأمريكي إلى دور الـ16 من كأس العالم 2026، بعد فوزه على البوسنة والهرسك بنتيجة (2-0)، فجر الخميس، على ملعب سان فرانسيسكو، ليواصل أصحاب الأرض مشوارهم في البطولة التي تستضيفها الولايات المتحدة بالشراكة مع كندا والمكسيك.

وافتتح المهاجم فولارين بالوجون التسجيل للمنتخب الأمريكي في الدقيقة 45، بعدما استغل ارتباكًا دفاعيًا داخل منطقة الجزاء، مانحًا منتخب بلاده أفضلية مهمة قبل نهاية الشوط الأول.

لكن المباراة شهدت تحولًا دراميًا في الدقيقة 64، عندما تلقى بالوجون بطاقة حمراء مباشرة عقب تدخل قوي على أحد لاعبي البوسنة، بعد مراجعة اللقطة عبر تقنية الفيديو.

ورغم النقص العددي، فشل المنتخب البوسني في استغلال التفوق العددي وفرض سيطرته على اللقاء، قبل أن يوجه مالك تيلمان الضربة القاضية بتسجيله الهدف الثاني من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 82.

وبات تيلمان أول لاعب أمريكي يسجل هدفًا من ركلة حرة مباشرة في كأس العالم منذ إريك وينالدا في مونديال 1994.

وشهدت المباراة أيضًا دخول بالوجون قائمة تاريخية نادرة، بعدما أصبح رابع لاعب يسجل هدفًا ويتعرض للطرد في مباراة واحدة بالأدوار الإقصائية للمونديال، بعد الفرنسي زين الدين زيدان، والبرازيليين رونالدينيو وجارينشا.

وبهذا الفوز، ضرب المنتخب الأمريكي موعدًا مع بلجيكا في دور الـ16، بعد الريمونتادا الدرامية التي حققها "الشياطين الحمر" أمام السنغال بنتيجة (3-2) في الوقت الإضافي.