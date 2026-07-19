نهائي المونديال الليلة: كل ما يجب معرفته عن إسبانيا - الأرجنتين

هذا المساء (الأحد، الساعة 22:00 بتوقيت القدس) هذا يحدث: الأرجنتين وإسبانيا تلتقيان في استاد ميتلايف في نيو جيرسي في نهائي مونديال 2026، مواجهة بين حاملة الكأس وبطلة أوروبا، والتي تجمع لأول مرة على أرض الملعب ليونيل ميسي ولامين يامال.

الأرجنتين بقيادة ليونيل سكالوني على بُعد فوز واحد من إنجاز لم يُشهد منذ 64 عامًا: التتويج بكأس العالم للمرة الثانية على التوالي، ولأول مرة منذ البرازيل في 1958 و1962. مكانها في النهائي ضَمِنته بفوز 2:1 على إنجلترا، مع أهداف متأخرة من إنزو فيرنانديز ولاوتارو مارتينيز.

إسبانيا تصل وهي واثقة تمامًا بعد فوز مقنع 2:0 على فرنسا في نصف النهائي ومع أقوى دفاع في البطولة: ست مباريات متتالية بدون استقبال أهداف، وهو رقم قياسي في تاريخ المونديال.

بشكل مفاجئ، ستكون مباراة النهائي هي اللقاء الرسمي الثاني فقط في التاريخ بين المنتخبين. في المرة الوحيدة، في مونديال 1966، فازت الأرجنتين 2:1. بينهما أقيمت 13 مباراة ودية، الأخيرة في عام 2018، حين سحقت إسبانيا الأرجنتين 6:1.

الطريق إلى النهائي

الأرجنتين: 0-3 على الجزائر، 0-2 على النمسا، 1-3 على الأردن، 2-3 على الرأس الأخضر، 2-3 على مصر في مباراة دراماتيكية، 1-3 على سويسرا، و1-2 على إنجلترا في نصف النهائي.

إسبانيا: 0:0 أمام الرأس الأخضر، 0:4 على السعودية، 0:1 على الأوروغواي، 0:3 على النمسا، 0:1 على البرتغال (الهدف الذي أرسل رونالدو إلى البيت)، 1:2 على بلجيكا، و0:2 على فرنسا.

الفيفا تكسر القوانين من جديد

ثم هناك القصة الثانية لهذه الليلة: أول عرض بين الشوطين في تاريخ نهائيات كأس العالم، مستوحى من السوبر بول. سيكون جاستن بيبر في صدارة عرض مدته 11 دقيقة إلى جانب مادونا، فرقة BTS، المايسترو غوستافو دودامל وشاكيرا، التي ستؤدي الأغنية الرسمية للمونديال "Dai Dai".

لهذا السبب، الفيفا ستقوم بكسر قانون كرة قدم قديم: حسب كتاب قوانين الـIFAB، الشوط يستمر 15 دقيقة وتغيير المدة مسموح "فقط بموافقة الحكم". حسب التقارير، الاستراحة هذا المساء ستستمر 20 دقيقة على الأقل وهناك تقارير عن مدة تصل إلى 30 دقيقة، وذلك من أجل السماح بنصب وتفكيك المنصة على أرضية الملعب.

لم تكن الطريق إلى النهائي سهلة. وفقًا لتقرير "الغارديان"، كان مصير النهائي محل شك بسبب تحذير صحي غير عادي حول دخان كثيف ناجم عن حرائق ضخمة في كندا، والذي انجرف جنوبًا وغطى المدن في شرق الولايات المتحدة. أعلنت سلطات الطوارئ في نيويورك عن "رمز أحمر" على مستوى المدينة، ودعت السكان للبقاء في منازلهم وتجنب النشاط البدني، وهي الظروف الأقل ملاءمة لأكبر مباراة كرة قدم في العالم، التي من المتوقع أن يشاهدها 1.6 مليار مشاهد.

كان الدخان كثيفًا جدًا لدرجة أن تمثال الحرية اختفى عن الأنظار من مانهاتن، وتم إلغاء العديد من الرحلات الجوية من مطار نيوآرك. المخاوف تلاشت خلال الأسبوع، لكن بعد ذلك وصلت عواصف رعدية قوية ضربت نيوجيرسي الليلة الماضية وأربكت استعدادات المنتخبين.

اضطرت إسبانيا إلى إلغاء حصتها التدريبية الأخيرة في مجمع ويفاني بسبب البرق، حيث غمرت المياه الطرق حول قاعدة التدريب وتم نقل اللاعبين إلى تدريب لياقة بدنية مطول في القاعة. الأرجنتين، التي تدربت في موريس تاون، أجلت أيضًا التدريب بسبب البرق، لكن على عكس الإسبان، خرجت الألبيسيليستي في النهاية للتدرب تحت المطر الغزير، في محاولة لتحقيق أفضلية أخيرة قبل النهائي.