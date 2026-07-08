باراغواي تتبرأ من تصريحات عنصرية استهدفت مبابي: "لا تمثلنا بأي شكل"

اندلعت عاصفة في العالم إثر التصريحات العنصرية للسيناتورة من باراغواي، سيليستي أمريا، والتي وصفت النجم كيليان مبابي، بعد خسارة منتخب باراغواي أمام فرنسا، بـ"كاميروني اجتاز الاستعمار، أحمق رضع جوز الهند بدل حليب الأم"، وعدد من التصريحات العنصرية الأخرى.

السيناتورة أمريّة نشرت منشوراً آخر ادّعت فيه أن أقوالها كُتبت بدافع الغضب - وهددت باتخاذ إجراءات قانونية ضد مبابي: "أنا أفهم أن ما قلته كان مقززًا ومهينًا، أندم على ذلك وحذفت المنشور - لكن عليك أن تعتذر لي وإلا يمكنني البدء بإجراءات قانونية بتهمة العنف القائم على النوع الاجتماعي".

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مبابي لم يبق صامتًا، ورد على السيناتورة بأنها لا تستحق منصبها. "أنتِ لا تمثلين باراغواي، الدولة التي أبدت الاحترام طوال المونديال. العالم نسي المسيرة التاريخية التي قامت بها منتخبكِ في كأس العالم، والتي استبدلت بامرأة عديمة الكفاءة تمنح أسوأ صورة ممكنة لبلدها"، كتب على منصة X.

أدانت حكومة باراغواي تصريحات السيناتورة أمريا، وقالت إنها تصريحات دنيئة وعنصرية. وجاء في البيان: "تصريحاتها تتعلق فقط بتحمل مسؤوليتها الشخصية كعضوة في السلطة التشريعية ولا تمثل بأي حال من الأحوال موقف حكومة جمهورية باراغواي أو موقف الشعب الباراغواياني".

العالم دعم نجم منتخب فرنسا بعد التصريحات العنصرية التي وُجهت إليه، والأمم المتحدة نشرت بياناً جاء فيه أن أقوال السيناتورة "بغيضة، وللأسف ليست وحيدة". "الدول والمنظمات الرياضية يجب أن تمنع الأعمال العنصرية والتمييزية، وأن تضمن تحقيقاً مستقلاً وفعالاً. كما يجب على شبكات التواصل الاجتماعي أن تمنع وتعالج حالات العنصرية على منصاتها"، جاء في البيان.

بعد التهديد باتخاذ إجراء قانوني ضد مبابي، قدم الاتحاد الفرنسي لكرة القدم شكوى ودعا إلى محاكمة السناتورة أميريا: "نحن نقدم دعمنا الكامل لقائد المنتخب واللاعبين ولكل ضحايا العنصرية. أكثر من أي وقت مضى، نحن عازمون على مكافحة العنصرية أكثر من أي وقت مضى، لاعبونا يمثلون الدولة – هذه بلادنا التي تتعرض للإهانة".

في يوم الأحد الماضي، فازت فرنسا على منتخب الباراغواي 1-0، في نهاية مباراة وصفتها جماهير كثيرة بأنها عدوانية وعنيفة. قائد المنتخب مبابي سجل هدفه السابع في كأس العالم الحالية من ركلة جزاء في الدقيقة 70، بعد صافرة على خطأ ضد ديزيريه ديوه. سيلتقي المنتخب غداً في ربع النهائي مع المغرب، التي تأهلت بعد فوز 3-0 على كندا.