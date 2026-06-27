مونديال 2026: رفع أعلام مجتمع الميم خلال مباراة إيران ومصر

تميزت مباراة كأس العالم بين إيران ومصر، التي أُقيمت في سياتل، في أجواء خاصة بحضور كبير للأعلام ذات الألوان القوس قزح ومبادرات داعمة لحقوق الأشخاص من مجتمع الميم، وذلك رغم احتجاجات الاتحادين.

تزامن اللقاء مع "مباراة الفخر"، وهو حدث نظمته مدينة سياتل للاحتفال بشهر الفخر. وحول الملعب، كان المشجعون يرتدون أوشحة بألوان الفخر، ويضعون مكياجًا بألوان قوس قزح، ويحملون أعلامًا وزعتها منظمة للدفاع عن حقوق الإنسان.

دعت جمعيات محلية أيضاً شباباً للمشاركة في حضور المباراة، مؤكدة رغبتها في إبراز الطابع الشامل لمدينة سياتل. « إنها فرصة لإظهار للعالم ما هي مدينة سياتل. سياتل مدينة شاملة، وكانت دائماً كذلك »، قالت ستايسي هاربور، مسؤولة في إحدى المنظمات المعنية بحقوق مجتمع الميم.

ومع ذلك، كانت إيران ومصر قد طلبتا من الفيفا إلغاء أي إشارة للفخر خلال هذا اللقاء. وفي بيان لها، أوضحت الاتحاد الإيراني أنه تلقى تأكيدات بأنه «لن تجرى أية مراسم أو أنشطة ترويجية مرتبطة بهذه القضية داخل الملعب أو ضمن البرنامج الرسمي للمباراة».

لم يُقَم أي نشاط رسمي متعلق بالفخر فعليًا على أرض الملعب. ومع ذلك، سمحت الفيفا للمشجعين بدخول الملعب حاملين أعلام قوس قزح، والتي تعتبر رمزًا لحقوق الإنسان.

تُعَدُّ إيران ومصر من بين أكثر الدول تقييداً للأشخاص من مجتمع الميم (LGBTQ+). العلاقات المثلية غير قانونية في إيران، بينما تقوم السلطات المصرية بانتظام بملاحقة الأشخاص بسبب ميولهم الجنسية وتقمع المظاهر العلنية لدعم مجتمع الميم، بما في ذلك رفع علم قوس قزح.