تلقى المنتخب العراقي خسارته الثانية في بطولة كأس العالم 2026، بعد سقوطه أمام المنتخب الفرنسي بثلاثة أهداف دون مقابل، فجر الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة التاسعة، في نتيجة وضعت “أسود الرافدين” في موقف بالغ الصعوبة قبل الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

وفرض المنتخب الفرنسي أفضليته مبكراً عبر نجمه كيليان مبابي الذي افتتح التسجيل في الشوط الأول، قبل أن تتوقف المباراة لنحو ساعتين بسبب تحذيرات من عاصفة رعدية وأحوال جوية قاسية. وبعد استئناف اللقاء، استغل مبابي خطأً مشتركاً جديداً بين الدفاع العراقي والحارس أحمد باسل، إثر تمريرة خاطئة من المدافع زيد تحسين، ليضيف الهدف الثاني الشخصي له والرابع في البطولة، قبل أن يختتم عثمان ديمبيلي الثلاثية الفرنسية.

وأثارت الأخطاء الدفاعية المتكررة للمنتخب العراقي انتقادات واسعة، خاصة أنها تكررت للمباراة الثانية على التوالي بعد خطأ مشابه أمام النرويج في الجولة الأولى، حين تسبب سوء التفاهم بين الحارس جلال حسن والمدافع زيد تحسين بهدف لصالح إيرلينغ هالاند، في المباراة التي انتهت بخسارة العراق 4-1.

وبات المنتخب العراقي بحاجة إلى الفوز في مواجهته الأخيرة أمام السنغال وانتظار نتائج المجموعات الأخرى للحفاظ على آماله في التأهل كأفضل منتخب يحتل المركز الثالث، وهي مهمة تبدو معقدة في ظل الأداء الدفاعي المتراجع والإصابات، بعدما غادر المهاجم أيمن حسين مباراة فرنسا متأثراً بإصابة.

في المقابل، واصل كيليان مبابي كتابة التاريخ في كأس العالم، بعدما أصبح أول لاعب يسجل هدفين أو أكثر في ست مباريات مختلفة بتاريخ البطولة، بحسب شبكة “سكواكا” للإحصائيات. كما رفع النجم الفرنسي رصيده إلى 16 هدفاً في المونديال، معادلاً الرقم التاريخي للألماني ميروسلاف كلوزه، وبفارق هدفين فقط عن ليونيل ميسي صاحب المركز الأول بين الهدافين التاريخيين للبطولة.