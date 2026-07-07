الملايين من مشجعي كرة القدم من جميع أنحاء العالم يتدفقون هذه الأيام إلى الولايات المتحدة بمناسبة مونديال 2026، لكن يتبين أن ليست كل تجربة مشاهدة في البطولة متشابهة. بحث جديد أجرته منصة مقارنة الأسعار SeatPick قام بدراسة وتقييم الظروف في 11 الملاعب المستضيفة في الولايات المتحدة.

شمل البحث ستة مؤشرات حاسمة تؤثر بشكل مباشر على جيب ورفاهية المشجع: أسعار الجعة والمياه في الملعب، متوسط تكاليف الإقامة، موجات الحر الشديدة، معدلات الجريمة ومستوى خطر لدغات البعوض في الصيف في الولايات المتحدة.

المفاجأة: ملعب النهائي في نيو جيرسي انهار إلى القاع

على الرغم من أنه تم اختياره لاستضافة المباراة الأكثر شهرة في العالم، نهائي المونديال في 19 يوليو، إلا أن ملعب MetLife في نيوجيرسي تلقى ضربة قوية واحتل المركز التاسع فقط (حصل على علامة 6.32 من 10).

وفقًا لنتائج البحث، المشجعون الذين سيحضرون النهائي سيضطرون لدفع مبالغ هائلة:

بيرة بـ13 دولار للكأس، زجاجة ماء بـ7 دولارات. الإقامة في المنطقة ستصل إلى متوسط سعر 593 دولار لليلة في فندق.

كذلك، كشف البحث عن مستوى خطورة مرتفع جداً لقرصات البعوض في محيط الملعب.

التقييم المنخفض ينضم إلى انتقادات لاذعة تم سماعها بالفعل في البطولة الحالية من قبل لاعبي منتخبي البرازيل وفرنسا، الذين اشتكوا كثيراً من جودة أرضية الملعب في استاد نيو جيرسي.

الفائزة الكبرى: بوسطن؛ الأسوأ: لوس أنجلوس

في صدارة التصنيف العام يتصدر ملعب جيليت في فوكسبره (منطقة بوسطن)، الذي حصل على أعلى تقييم - 8.08 من 10. الملعب سجل أسعار بيرة من بين الأدنى في البطولة (8.58 دولار) وهو امر يبحث عنه المشجعون ، إلى جانب طقس مريح وخطر معدوم للبعوض. في المركز الثاني جاءت كانساس سيتي، وفي المركز الثالث أتلانتا، التي تتمتع بأرخص أسعار الطعام والإقامة (رغم الحرارة الشديدة في المدينة).

في أسفل القائمة، في المرتبة الـ11 والأخيرة، يقع ملعب SoFi اللامع في لوس أنجلس مع تقييم بلغ فقط 5.82. هذا الاستاد في كاليفورنيا يعرض أغلى بيرة في البطولة بسعر 14 دولارًا للكأس، أسعار فنادق مرتفعة للغاية وتصنيف أقصى لهجمات البعوض.

كما تم تصنيف ملعب NRG في هيوستن (المركز العاشر) كموقع صعب بشكل خاص، حيث سجل أعلى معدل للجرائم العنيفة بين المدن التي شملها الاستطلاع، إلى جانب الإجهاد الحراري الشديد الذي وصل إلى درجة حرارة محسوسة تصل إلى 47 درجة مئوية (117 فهرنهايت).

التصنيف الكامل

1. ملعب جيليت (بوسطن) - 8.08

2. ملعب أروهد (كانساس سيتي) - 8.03

3. ملعب مرسيدس بنز (أتلانتا) - 7.87

٤. لومين فيلد (سياتل) - ٧.٥٤

5. ملعب ليفاي (سان فرانسيسكو/سانتا كلارا) - 7.48

6. ملعب هارد روك (ميامي) - 7.35

7. ملعب AT&T (أرلينغتون) - 7.07

٨. ملعب لينكولن فاينانشال (فيلادلفيا) - ٦.٤٤

ملعب متلايف (نيوجيرسي) - 6.32

10. ملعب إن آر جي (هيوستن) - 5.96

١١. ملعب سوفاي (لوس أنجلوس) - 5.82

جلعاد زيلبرمان، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة SeatPick، قال: "فحصنا كل ما يؤثر فعلاً على تجربة المشجع في المونديال، وليس فقط سعر التذكرة نفسه. الفوارق بين المدن المضيفة في الولايات المتحدة كبيرة بشكل خاص. هناك مدن مثل بوسطن وأتلانتا التي تقدم تجربة ممتازة، وبالمقابل أماكن حيث التكاليف أو ظروف البيئة قد تجعل الزيارة صعبة جداً."