رونالدو يخطف الأنظار بحذاء "العقرب الذهبي" في مونديال 2026

خطف قائد منتخب البرتغال كريستيانو رونالدو (41 عاماً) الأضواء مجدداً، بعدما ظهر مرتدياً حذاءً ذهبياً لافتاً خلال الشوط الأول من مواجهة منتخب بلاده أمام كولومبيا، فجر الأحد، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في كأس العالم 2026، المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وبحسب شبكة “إي إس بي إن” الأميركية، فإن الحذاء الذي ارتداه رونالدو جاء ضمن إصدار خاص ومحدود أطلقته شركة “نايكي”، تكريماً للنجم البرتغالي بعد إنجازه التاريخي، بوصفه أول لاعب يسجل أهدافاً في ست نسخ مختلفة من بطولات كأس العالم، منذ ظهوره الأول في نسخة 2006.

ويحمل الحذاء، الذي أطلقت عليه بعض التقارير اسم “العقرب الذهبي”، تصميماً ذهبياً لامعاً، مع تفاصيل خاصة مرتبطة برونالدو، من بينها توقيعه الشخصي وعبارة “أعظم لاعب في التاريخ”، في خطوة تسويقية تستثمر الإرث الاستثنائي لقائد البرتغال.

وجاء الكشف عن الحذاء بعد أيام من تألق رونالدو أمام منتخب أوزبكستان، حين سجل هدفين رفعا رصيده إلى عشرة أهداف في تاريخ مشاركاته بكأس العالم، ليحقق رقماً قياسياً جديداً في الكرة البرتغالية.

وطرحت “نايكي” الإصدار الخاص بسعر يبلغ 320 دولاراً أميركياً، مع توقعات بإقبال كبير من عشاق رونالدو وهواة جمع الإصدارات النادرة، في ظل القيمة الرمزية المرتبطة بالحذاء، الذي يوثق واحدة من أبرز المحطات في مسيرة أحد أعظم نجوم كرة القدم عبر التاريخ.