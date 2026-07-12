أفاد تقرير صحيفة نيويورك تايمز اليوم (الأحد) أن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، جياني إنفانتينو، يفكر في توسيع عدد الدول التي ستشارك في المونديال القادم، الذي سيقام في 2030.

بحسب التقرير، يخطط الاتحاد الدولي لكرة القدم لزيادة عدد الدول المشاركة في كأس العالم القادمة بمقدار 16 دولة إضافية، ليصل عدد الفرق المشاركة إلى 64 فريقاً. ويأتي هذا بعد أن شهدت البطولة الحالية زيادة في عدد الفرق المشاركة من 32 إلى 48 فريقاً، وذلك للمرة الأولى منذ عام 1998..

"هذه بالتأكيد قضية سيتم بحثها ومناقشتها في اللجان المختصة بعد كأس العالم هذا"، قال إنفانتينو في مقابلة لوسائل إعلام سويسرية. "عندما ننظم بطولة كأس العالم، من المهم تنظيمها من أجل العالم بأسره - ليس فقط من أجل أوروبا وأمريكا الجنوبية".

"يجب أن تكون كل دولة مستعدة للحلم بالمشاركة في كأس العالم. يمكن ملاحظة أن جودة المنتخبات عالية جدًا – وهي تزداد في كل أنحاء العالم. إذا لم تُمنح الدول الأصغر فرصة المشاركة في كأس العالم، فلن يكون لديها الحافز للاستمرار في التحسن."

كأس العالم 2026 شهد دولًا التي غالبًا لا تنجح في التأهل إلى المراحل المتقدمة من البطولة - تنجح في كسر حاجز الزجاج، إنجاز يحتفظ به عادةً للدول من أوروبا وأمريكا الجنوبية. فعلى سبيل المثال، منتخب الرأس الأخضر صنع التاريخ عندما اجتاز دور المجموعات في المشاركة الأولى للدولة الجزرية الأفريقية في البطولة. وبفضل زيادة عدد المشاركات، تأهلت أربع دول إلى كأس العالم للمرة الأولى.

من المتوقع أن يكون مونديال 2030 الأكبر في التاريخ، وسوف يُقام في ست دول عبر ثلاث قارات. معظم البطولة ستُقام في إسبانيا، البرتغال والمغرب، بينما ستُقام المباريات الثلاث الأولى من البطولة في الأوروغواي، الأرجنتين والباراغواي، وذلك احتفالاً بمرور 100 عام على البطولة الأولى التي أُقيمت في هذه الدول.