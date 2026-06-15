اتهامات بدعم "تفوق العرق الأبيض" تشعل الجدل حول حكم في مونديال 2026

أُفيد اليوم (الاثنين) في بريطانيا أن الفيفا من المتوقع أن تفتح تحقيقًا ضد أحد حكّام الفيديو (VAR)، شون إيفانز، بعد توجيه اتهامات إليه بأنه قام بإشارة ذات دلالة عنصرية مرتبطة بتفوق العرق الأبيض خلال مباراة المونديال بين منتخب ألمانيا ومنتخب كوراساو.

دعا "مرصد التمييز التابع للفيفا لكأس العالم" إلى إبعاد الحكم بسبب الإشارة التي قام بها الليلة الماضية. الحكم الأسترالي إيفانز أشار بيده اليمنى بإشارة تبدو كحركة يُعتقد أنها مرتبطة بـ"تفوق العرق الأبيض". نشير إلى أنه لم يتضح بعد ما كانت نية الحكم.

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"نصيحة خبرائنا هي أن الإشارة التي استُخدمت تشبه بوضوح الرمز الذي يُستخدم كرمز 'القوة البيضاء' لدى اليمين المتطرف في العالم"، جاء في بيان شبكة "Fare"، الشريك القديم للفيفا والاتحاد الأوروبي لكرة القدم، الهيئة المسؤولة عن الإشراف على كرة القدم الأوروبية، لمراقبة الشعارات والهتافات العنصرية في المباريات الدولية. وأضاف البيان: "واضح أن هذا الشخص لا ينبغي أن يكون له مكان في المونديال".

منتخب ألمانيا سحق الليلة الماضية 1:7 منتخب كوراساو، أصغر دولة تأهلت على الإطلاق إلى البطولة النهائية، وافتتح المجموعة الخامسة من مونديال 2026 بعاصفة لا ترحم. بعد أن حمل الألمان في النسختين السابقتين (2018 و-2022) "لعنة مباراة الافتتاح" مع خسائر محرجة أمام المكسيك واليابان، هذه المرة وصل تلاميذ يوليان ناغلسمان مركزين وقتلوا المباراة مبكرًا. تقاسمت احتفالية الأهداف بين ستة هدافين مختلفين: نيكو شلوتربك، فيليكس انميتشا، جمال موسيالا، ناثانيال براون، دينيز أونداف وكاي هافيرتز (هدفان)، الذين شاركوا في الاحتفال الكبير في تكساس.