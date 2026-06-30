نيمار يرد بسخرية على عالم رياضيات تنبأ بخروج البرازيل من المونديال

منتخب البرازيل ضمن الليلة (بين الاثنين والثلاثاء) مكانه في دور الـ16 من مونديال 2026 بعد أن حقق عودة دراماتيكية وفاز 2:1 على منتخب اليابان في مباراة مثيرة في هيوستن. من سرق الأضواء في النهاية كان نيمار، الذي رغم أنه لم يلعب دقيقة واحدة، أسرع إلى وسائل التواصل الاجتماعي ليهاجم علناً عالماً رياضيات ألمانياً مشهوراً كان قد توقع أن البرازيل ستخرج بالفعل في مرحلة الـ32 الأخيرة.

أذهل اليابانيون السلساو في الشوط الأول عندما منحهم كايسو سانو التقدم. بدت البرازيل سيئة في الدقائق الـ45 الأولى، لكنها عادت إلى المباراة في الشوط الثاني بفضل ضربة رأس من كاسيميرو. من جلب الخلاص من دكة البدلاء هو غابرييل مارتينيلي، الذي سجل هدف الفوز الدراماتيكي في الدقائق الأخيرة، وأرسل الجماهير باللونين الأصفر والأخضر إلى السماء، ومنح البرازيل بطاقة للقاء في دور الـ16 في نيوجيرسي أمام الفائز بين ساحل العاج والنرويج.

"السيد كليمانت... حاول مرة أخرى في المونديال القادم"

مباشرة بعد صافرة النهاية، نيمار كسر صمته الطويل على شبكات التواصل الاجتماعي وفاجأ الجماهير عندما هاجم بشكل مباشر يواخيم كليمنت، الرياضي والمحلل الألماني الذي حاز نموذجه على شعبية هائلة. في حسابه الرسمي على منصة X (تويتر سابقًا)، كتب نجم برشلونة وباريس سان جيرمان السابق: "السيد يواخيم كليمنت... من فضلك حاول مرة أخرى في المونديال القادم". التغريدة حصدت بسرعة أكثر من 2.8 مليون مشاهدة.

https://x.com/i/web/status/2071693375951020227 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

قبل انطلاق البطولة، توقع كليمنت بدقة أن تتصدر البرازيل المجموعة الثالثة، لكنها ستخسر أمام اليابان في الدور الأول من الأدوار الإقصائية وتودع البطولة. لكن فوز البرازيل بدد توقعاته، ولم يفوّت نيمار - الذي كان على مقاعد البدلاء طوال المباراة - الفرصة ليسخر منه.

مدرب المنتخب، كارلو أنشيلوتي، أوضح في نهاية المباراة أنه اختار عدم إشراك نيمار (الذي لعب حتى الآن 14 دقيقة فقط في البطولة) لأنه "لم يرغب في تغيير الهيكل التكتيكي عندما كان الفريق قد سيطر بالفعل على المباراة".

النموذج الذي أصاب الهدف في ثلاث كؤوس عالم سابقة – وفشل الآن بشكل كبير

على الرغم من الليلة المحرجة أمام البرازيل، لكلمنت سجل مخيف يكاد لا يوجد له مثيل في عالم التحليل الإحصائي. النموذج الرياضي الذي وضعه تنبأ بنجاح مبالغ فيه بثلاثة أبطال العالم الأخيرة: في عام 2014 توقع أن ألمانيا سترفع الكأس في البرازيل. في 2018 تنبأ بدقة بفوز فرنسا في روسيا. في 2022 أصاب تماماً عندما ادعى أن ليونيل ميسي سيقود الأرجنتين للقب في قطر.

نموذج كليمنت معقد للغاية ولا يعتمد فقط على كرة القدم. הוא يدمج بيانات اقتصادية مثل الناتج المحلي الإجمالي للفرد في كل دولة (بافتراض أنه يعكس جودة البنية التحتية الرياضية)، حجم السكان، مكانة كرة القدم في الثقافة المحلية، إلى جانب التصنيف الرسمي الأخير للفيفا.

هذه المرة، راهن كليمنت على أن منتخب هولندا سيفوز بكأس العالم للمرة الأولى في تاريخه، بعد أن يهزم إسبانيا في نصف النهائي والبرتغال في النهائي الكبير في نيو جيرسي في 19 يوليو. ومع ذلك، المسار المحدد للنهائي الذي توقعه أصبح مستحيلاً بالفعل، حيث من المتوقع أن تلتقي إسبانيا والبرتغال بالفعل في دور الـ16 (إذا تجاوزتا كرواتيا والنمسا على التوالي). بالإضافة إلى ذلك، قدّر أن إنجلترا ستصل إلى نصف النهائي تحت قيادة توماس توخيل.

"هذا غير عقلاني تمامًا، إنه مثل لعب اللوتو"، تواضع كليمان نفسه في مقابلة مع 'دير شبيغل' حتى قبل البطولة. "أنا دائمًا أقول إنه إذا راهن أحدهم بالمال بناءً على توقعاتي، فلا أمل له. هذا مثل إلقاء عملة. يمكنك أن تخمن أنها ستسقط على 'النخلة' أربع مرات متتالية وسيحدث ذلك، لكن هذا لا يضمن أنه سيحدث أيضًا في المرة القادمة."