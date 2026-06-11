كأس العالم 2026، الذي سيفتتح الليلة (الخميس) في ملعب الأزتيكا الأسطوري في مكسيكو سيتي، يحطم مسبقًا جميع أرقام الحجم واللوجستيات مع 48 منتخبًا و104 مباريات. لكن بعيدا عن كرة القدم، سيتذكر هذا الحدث كلحظة التي أخذت فيها الفيفا مفهوم "التسويق التجاري" ورفعته إلى بُعد جديد تمامًا. مشروعان جديدان تقنيان واستهلاكيان كُشف عنهما قبل لحظة من صافرة الافتتاح، يوضّحان بالضبط كيف تبدو الأمركة في كرة القدم الحديثة.

التحديثات الجديدة

البشرى الأولى والأكثر دراماتيكية تأتي من التعاون التاريخي بين الفيفا وعملاق بطاقات التجميع Topps/Fanatics. في إطار هذه المبادرة، كل لاعب يشارك في أول مباراة له على الإطلاق ضمن المونديال، سيرتدي قميصًا رسميًا عليه "شارة الظهور الأول" (Debut Patch) خاصة في الجزء العلوي الأيمن من الصدر.

المفاجأة العبقرية تأتي عند صافرة النهاية: فور انتهاء المباراة، سيتم جمع القمصان، ونزع العلامات عنها يدويًا وبمهارة، وسيتم إدماجها فعليًا داخل بطاقات جمع فريدة من نوعها في العالم (1 من 1). من المتوقع أن ينتج هذا المشروع أكثر من 600 بطاقة أولى ثمينة للغاية.

في منتخب إنجلترا فقط، 18 لاعبًا (من بينهم إليوت أندرسون، كوبي ماينو، وأولي واتكينز) سيرتدون الشارة لأول مرة. سينضم إليهم نجوم كبار مثل لامين يامال (إسبانيا) وإرلينغ هالاند (النرويج).

ومع ذلك، سيتعين على الجامعين التحلي بصبر حديدي: اتفاقية الترخيص الكاملة بين الفيفا وشركة توبس ستدخل حيز التنفيذ الرسمي فقط في عام 2031.

هذا يعني أن البطاقات التاريخية ليامال وهالاند من البطولة الحالية ستظل محفوظة في خزائن الشركة لمدة خمس سنوات على الأقل، وبعد ذلك فقط سيتم طرحها في السوق في صناديق هواة خاصة، والتي قد تصل قيمتها في السوق الثانوية إلى مئات الآلاف من الدولارات.

اشتروا لافتة في أزتك: "Super Shoutout" بـ79 دولارًا

بينما يتجه سوق المقتنيات نحو المستثمرين الكبار، وجدت فيفا طريقة لجني أموال سريعة أيضًا من المشجع العادي في المنزل، من خلال خدمة تُدعى "Super Shoutout".

إلا أنه في هذه الحالة، يبدو أن المنظمة فتحت صندوق باندورا الذي يدعو جميع المتصيدين على الإنترنت للاحتفال على أكبر مسرح في العالم.

اعتباراً من الليلة، يمكن للمشجعين من جميع أنحاء العالم دفع 79 دولاراً فقط (بعد خصم من 99 دولاراً) لشراء مساحة نصية حرة على الشاشات العملاقة في الملاعب المستضيفة. يختار المشجع مباراة، ويدخل اسمه والفريق المفضل لديه، وتُعرض رسالته مباشرة خلال دقائق المباراة أمام عشرات الآلاف من الحاضرين في المدرجات وملايين المشاهدين في المنازل.

تذاكر المباريات الافتتاحية الكبرى قد نفدت تمامًا بالفعل، ومنتديات المشجعين على الإنترنت، وفي مقدمتها منصة Reddit، امتلأت فورًا بتعليقات فكاهية حول الإمكانيات التدميرية المحتملة لهذه الخطوة. التجربة الرقمية تثبت أن الأسماء الوهمية ذات المعنى المزدوج الفج أو الرسائل السياسية الذكية دائمًا تجد طريقة لتجاوز النظام.

"السماح لأشخاص عشوائيين بالكتابة على شاشات ضخمة أمام نصف العالم هو فكرة عبقرية، هذا بالتأكيد لا ينتهي أبداً بكارثة"، كتب أحد المتصفحين بسخرية. سارعت الفيفا إلى التهدئة وأوضحت في الاستقبال أن كل رسالة ستمر بعملية تصفية بشرية ورقمية دقيقة وأن أي محتوى مسيء أو مضلل سيتم رفضه فوراً.

هل تريدون قطعة من عشب النهائي؟

ولإضفاء المزيد من المتعة، إذا لم يكن العرض على الشاشة كافيًا، يُقدّم الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) باقة "ممشى المشجعين" قبل المباراة النهائية في 19 يوليو في نيوجيرسي: مقابل 159.90 دولارًا، سيُطبع اسم المشجع على السجادة الرسمية التي سيسير عليها اللاعبون عند دخولهم أرض الملعب. بعد انتهاء البطولة، ستُقص السجادة ويُرسل الجزء الذي يحمل الاسم إلى منزل المشجع مؤطرًا.