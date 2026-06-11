مونديال 2026: أسعار التذاكر للبطولة انخفضت بنسبة 55%

بحث جديد لمنصة مقارنة الأسعار SeatPick، نُشر اليوم (الخميس) مع افتتاح مباريات مونديال 2026 في الولايات المتحدة، كندا والمكسيك، يكشف أن متوسط سعر الدخول للمباريات في السوق الثانوية انخفض بنسبة 55.5% خلال الثلاثين يومًا الأخيرة. تذكرة كانت تُباع قبل شهر بسعر 1,465 دولار، تُعرض الآن بمتوسط سعر 652 دولار فقط.

إغراق السوق الثانوية بالتذاكر هو العامل المركزي في التحول في الأسعار. بحسب غاي كوغل، شريك مؤسس والرئيس التنفيذي للتكنولوجيا (CTO) في SeatPick، السبب يكمن في المضاربين: "كثير من الناس اشتروا تذاكر على أمل أن يتمكنوا من بيعها بربح قُبيل البطولة. وكلما اقتربت صافرة البداية ولم تُبع التذاكر بعد، يبدأ البائعون في خفض الأسعار والتنافس فيما بينهم".

هذه المنافسة أثرت على جميع المقاعد المعروضة للبيع، حيث سجل سعر التذكرة المتوسط انخفاضًا حادًا من 2,182 دولارًا في بداية شهر مايو إلى 1,412 دولارًا في بداية شهر يونيو.

المكسيك تقود الطلب العالمي في البطولة الحالية، ومبارياتها هي الأغلى لمشاهدتها في دور المجموعات، مع متوسط سعر يبلغ 3,162 دولارًا للتذكرة. تليها في قائمة المنتخبات الأكثر طلبًا البرتغال بمتوسط سعر 2,335 دولارًا، البرازيل بـ 2,192 دولارًا، والأرجنتين بـ 1,588 دولارًا. منتخبا الولايات المتحدة وإنجلترا يغلقان قائمة الطلب المرتفع، لكن أسعار التذاكر لمبارياتهما سجلت في الأسبوع الماضي انخفاضًا بنسبة مزدوجة.

فوارق الأسعار بين المدن المستضيفة المختلفة في أمريكا الشمالية تصل إلى آلاف الدولارات. نيوجيرسي، التي ستستضيف مباراة النهائي في ملعب ميتلايف، تحمل لقب أغلى مدينة في البطولة مع سعر متوسط قدره 2879 دولارًا للتذكرة، وتليها مكسيكو سيتي بسعر 2280 دولارًا وميامي بسعر 2218 دولارًا. من ناحية أخرى، تُعتبر سان فرانسيسكو الوجهة الأكثر توفيرًا للمشجعين مع سعر متوسط يبلغ 617 دولارًا فقط، إلى جانب مدن مثل فانكوفر، سياتل وتورونتو التي تقدّم أسعارًا منخفضة نسبيًا.

توقفت وتيرة الانخفاض في الأيام الثلاثة الأخيرة، حيث سُجلت في هذه الفترة تحديدًا زيادة بنسبة 6.8% في أسعار التذاكر الأرخص في السوق. ويعود التغيير في الاتجاه إلى أن البطولة الموسعة هذا العام تشمل 104 مباريات، وبينما يستمر الطلب على المباريات الأقل جاذبية في دور المجموعات في الانهيار، بدأت أسعار التذاكر لمراحل الإقصاء والحسم بالفعل في الارتفاع ومن المتوقع أن تواصل هذا الاتجاه كلما اتضحت المواجهات بين المنتخبات.

ويقول كوجل"في معظم الحالات، يتم الحصول على الأسعار الأكثر انخفاضا في غضون 48 إلى 72 ساعة قبل المباراة. السوق الثانوي غالبًا ما يكافئ الصبر". "ولكن فقط حتى نقطة معينة. كلما تقدمنا إلى مراحل خروج المغلوبين، يزداد الخطر بأن تبدأ الأسعار في الارتفاع مرة أخرى بشكل كبير."

وفقاً للمعطيات حاليا, لمن يبحث عن بطاقة لمرحلة المجموعات, من الممكن أن الأسعار الجيدة التي لا زالت أمامنا. من يحلم بالمباراة النهائية على الأرجح لا يجدر به الانتظار طويلاً.