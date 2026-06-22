حقق منتخب مصر إنجازًا تاريخيًا بفوزه الأول على الإطلاق في نهائيات كأس العالم، بعدما قلب تأخره أمام نيوزيلندا إلى انتصار بنتيجة 3-1، مساء الإثنين، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة السابعة في مونديال 2026.

ورغم البداية الصعبة، نجح “الفراعنة” في تقديم شوط ثانٍ استثنائي منحهم صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط، متفوقين على إيران وبلجيكا اللتين تملكان نقطتين لكل منهما، بينما بقيت نيوزيلندا في المركز الأخير بنقطة واحدة.

بداية مرتبكة وتقدّم نيوزيلندي

دخل المنتخب المصري المباراة بتشكيلة متوقعة، إلا أن المدرب حسام حسن فاجأ الجميع بتغييرات تكتيكية في مراكز لاعبي الهجوم، حيث لعب إمام عاشور على الجهة اليسرى، فيما تحرك محمد صلاح في العمق خلف عمر مرموش، بينما شغل مصطفى عبد الرؤوف “زيكو” الجبهة اليمنى.

هذا التغيير انعكس سلبًا على الأداء الهجومي لمصر خلال الشوط الأول، في وقت ظهر فيه الخط الخلفي بصورة مهزوزة، خصوصًا مع أخطاء ياسر إبراهيم وتراجع مستوى محمد هاني.

واستغلت نيوزيلندا هذا الارتباك مبكرًا، وسجلت هدف التقدم في الدقيقة 15 عبر فين سورمان الذي ارتقى لرأسية متقنة داخل منطقة الجزاء وسط غياب الرقابة الدفاعية.

ورغم محاولات مصر للعودة، فإن الشوط الأول انتهى بتفوق نيوزيلندا وسط أداء باهت للفراعنة.

تصحيح تكتيكي يقلب المباراة

مع انطلاق الشوط الثاني، أعاد حسام حسن لاعبيه إلى مراكزهم الطبيعية، وهو ما أحدث تحولًا كاملًا في أداء المنتخب المصري.

ونجحت مصر في فرض سيطرتها الهجومية سريعًا، ليأتي هدف التعادل في الدقيقة 59 عبر زيكو، قبل أن يمنح محمد صلاح التقدم للفراعنة في الدقيقة 67 بعد هجمة منظمة.

وفي الدقيقة 82، أضاف محمود حسن “تريزيجيه” الهدف الثالث، ليؤكد تفوق المنتخب المصري في واحدة من أفضل فتراته الهجومية بتاريخ مشاركاته المونديالية.

وأهدرت مصر عدة فرص لزيادة الغلة التهديفية، أبرزها فرصة أحمد سيد “زيزو” في الوقت بدل الضائع بعدما راوغ الحارس لكنه تأخر في التسديد.

ليلة تاريخية لمحمد صلاح

واصل محمد صلاح كتابة التاريخ بقميص منتخب مصر، بعدما أصبح أكبر لاعب مصري يسجل في كأس العالم بعمر 34 عامًا و7 أيام، متجاوزًا الرقم القياسي السابق المسجل باسم مجدي عبد الغني في مونديال 1990.

كما لعب صلاح دورًا حاسمًا في الانتصار، بعدما سجل هدفًا وصنع آخر، مقدمًا واحدة من أبرز مبارياته الدولية في السنوات الأخيرة.

وفي المقابل، دخل تريزيجيه التاريخ هو الآخر، بعدما أصبح أول لاعب بديل يسجل هدفًا لمصر في تاريخ كأس العالم، كما عادل رقم صلاح كأكثر اللاعبين مشاركة مع المنتخب المصري في البطولة برصيد أربع مباريات.

شوبير… حارس الانتصار التاريخي

ورغم التألق الهجومي، برز الحارس مصطفى شوبير كأحد أهم نجوم اللقاء، بعدما تصدى لعدة فرص خطيرة خاصة في الفترات التي ضغطت فيها نيوزيلندا بحثًا عن التعادل.

وأنقذ شوبير الدفاع المصري من أكثر من موقف صعب، ليمنح فريقه الثبات المطلوب خلال لحظات حاسمة من المباراة.

إنجاز غير مسبوق للفراعنة

لم يقتصر الإنجاز المصري على تحقيق أول فوز في تاريخ كأس العالم فقط، بل سجل المنتخب أيضًا ثلاثة أهداف في مباراة مونديالية للمرة الأولى في تاريخه، ليحقق واحدة من أكثر الليالي استثنائية في تاريخ الكرة المصرية.