اعترض الجيش المكسيكي وحيّد طائرة مسيّرة غير مرخّصة كانت تحلق بالقرب من معسكر تدريب منتخب كوريا الجنوبية، وذلك قبل مباراته التي ستقام الليلة (الخميس) ضمن الجولة الثانية ضد منتخب المكسيك.

صرّح مسؤول فدرالي مكسيكي رسمي لوكالة الأنباء AP، طالبًا عدم الكشف عن هويته، بأن قوات الجيش استخدمت معدات تكنولوجية مخصصة لتحديد موقع "الطائرة بدون طيّار غير المصرّح بها" وتمكنت من تحييدها فورًا. في هذه المرحلة، ليس من الواضح ما إذا كان تشغيل الطائرة بدون طيار يُعد محاولة تجسس تكتيكية تستهدف المنتخب الكوري الجنوبي، حيث يصل المنتخبان إلى المواجهة بعد أن حققا انتصارات في مباريات الافتتاح ضمن المجموعة الأولى.

مدرب منتخب كوريا الجنوبية، هونغ ميونغ-بو، تطرق إلى الحادثة غير المعتادة ووصفها بأنها "مؤسفة"، لكنه طمأن أن الحادثة لم تعطل التدريبات. وبحسب قوله، تم اكتشاف الطائرة بدون طيار في السماء قبل أن يبدأ اللاعبون بممارسة التشكيلة التكتيكية للمنتخب، ولذلك لم يلحق ضرر فعلي بالاستعدادات.

العملية العسكرية لتحييد الطائرة المُسيَّرة هي جزء من خطة الأمان الضخمة "خطة كوكولكان" ("Plan Kukulkán")، التي تشمل حوالي 100 ألف عنصر أمن في المكسيك. تم بالفعل تحييد طائرات مُسيَّرة إضافية في الأيام الأخيرة حول الملاعب ومعسكرات التدريب.

الخوف من التجسس التكتيكي بواسطة طائرات بدون طيار في البطولات الدولية ليس مصادفة، ويعيد عالم كرة القدم إلى فضيحة التجسس الخاصة بمنتخب السيدات الكندي في أولمبياد باريس 2024. في تلك الحادثة، اتُّهمت كندا باستخدام طائرة بدون طيار للتجسس على تدريب منتخب نيوزيلندا، مما أدى إلى فرض عقوبات صارمة شملت خصم ست نقاط من رصيدها، تعليق أعضاء من الطاقم وإقالة المدربة الرئيسية بيف بريستمان.

على خلفية الحادث، فرضت أيضًا السلطات القانونية في كندا، الدولة المستضيفة للمونديال الحالي إلى جانب المكسيك والولايات المتحدة، حظرًا شاملاً على تحليق الطائرات المُسيّرة غير المصرح بها فوق منشآت التدريبات والملاعب خلال البطولة.