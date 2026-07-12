نصف نهائي كأس العالم 2026.. المباريات، التشكيلات المتوقعة، جدول المواعيد

مباريات نصف نهائي مونديال 2026 تم تحديدها بعد انتهاء المباريات صباح اليوم (الأحد)، حيث تأهلت فرنسا، إسبانيا، إنجلترا والأرجنتين. في نصف النهائي الأول ستلتقي فرنسا مع إسبانيا، وفي نصف النهائي الثاني، في إعادة لمباراة "يد الله"، ستلعب الأرجنتين ضد إنجلترا.

نصف النهائي الأول: فرنسا ضد إسبانيا

فرنسا هزمت المغرب 2-0 في ربع النهائي الأول، إسبانيا هزمت بلجيكا 2-1 بهدف دراماتيكي في الدقائق الأخيرة. الآن، المنتخبان اللذان اعتُبرا الأوفر حظاً للفوز بالكأس يتنافسان وجهاً لوجه على بطاقة التأهل للنهائي.

ستُقام المباراة يوم الثلاثاء، في ملعب AT&T دالاس، في أرلينغتون، الساعة 22:00 بتوقيت إسرائيل.

التشكيلة الفرنسية:

حراس المرمى: مايك مينيان (ميلان)، روبين ريسير (لانس)، بريس سامبا (رين).

المدافعون: لوكا دين (أستون فيلا)، مالو غوستو (تشيلسي)، لوكاس هيرنانديز (باريس سان جيرمان)، ثيو هيرنانديز (الهلال)، إبراهيما كوناتي (ليفربول)، جول كوندي (برشلونة)، ماكسانس لاكروا (كريستال بالاس)، ويليام صاليبا (آرسنال)، دايو أوباميكانو (بايرن ميونيخ).

الوسط: نجولو كانتي (فنربخشة)، مانو كونيه (روما)، أدريان رابيو (إي سي ميلان)، أوريلين تشواميني (ريال مدريد)، وورين زائير-إيمري (باريس سان جيرمان).

المهاجمون: ماغنس أكليوش (موناكو)، برادلي باركولا (باريس سان جيرمان)، ريان شرقي (مانشستر سيتي)، عثمان ديمبيلي (باريس سان جيرمان)، ديزيريه دو (باريس سان جيرمان)، جان-فيليب ماتيتا (كريستال بالاس)، كيليان مبابي (ريال مدريد)، مايكل أوليسيه (بايرن ميونخ)، ماركوس تورام (إنتر ميلان).

المدرب: ديدييه ديشان

القائمة الإسبانية:

حراس المرمى: أوناي سيمون (أتلتيك بيلباو)، دافيد رايا (أرسنال)، جوان غارسيا (برشلونة).

المدافعون: إيميريك لابورت (أتلتيك بلباو)، مارك كوكورييا (تشيلسي)، ماركوس يورينتي (أتلتيكو مدريد)، إريك غارسيا (برشلونة)، بيدرو بورو (توتنهام)، أليكس غريمالدو (باير ليفركوزن)، باو كوبيارسي (برشلونة)، مارك فوبيل (أتلتيكو مدريد).

خط الوسط: رودري (مانشستر سيتي)، فابيان رويز (باريس سان جيرمان)، ميكيل ميرينو (آرسنال)، بيدري (برشلونة)، جافي (برشلونة)، مارتين زوبيميندي (آرسنال)، أليكس باينا (أتلتيكو مدريد).

المهاجمون: فيران توريس (برشلونة)، ميكيل أويارزابال (ريال سوسييداد)، داني أولمو (برشلونة)، نيكو ويليامز (أتلتيك بيلباو)، لامين يامال (برشلونة)، ييريمي بينو (كريستال بالاس)، بورخا إيغليسياس (سيلتا فيغو)، فيكتور مونيوس (أوساسونا).

المدرب: لويس دي لا فوينتي

نصف النهائي الثاني: إنجلترا ضد الأرجنتين

إنجلترا تريد الكأس الذهبية لأول مرة منذ 60 عامًا. هي تأهلت لنصف النهائي بعد أن قلبت النتيجة ضد النرويج في الربع النهائي في الوقت الإضافي. كما وصلت الأرجنتين لنصف النهائي بعد مباراة صعبة تضمنت وقتًا إضافيًا ضد سويسرا. الآن، بعد 40 عامًا من هدف "يد الله" لمارادونا، وفي إعادة لتلك المباراة، سيلتقي المنتخبان.

ستُقام المباراة يوم الأربعاء في ملعب مرسيدس بنز في أتلانتا في الساعة 22:00 بتوقيت إسرائيل.

تشكيلة المنتخب الإنجليزي:

حراس المرمى: جوردان بيكفورد (إيفرتون)، دين هندرسون (كريستال بالاس)، جيمس ترافورد (مانشستر سيتي).

مدافعون: ريس جيمس (تشيلسي)، إزري كونسا (أستون فيلا)، جاريل كوانسا (باير ليفركوزن)، جون ستونز (مانشستر سيتي)، مارك جويهي (مانشستر سيتي)، دان بيرن (نيوكاسل)، نيكو أوريلي (مانشستر سيتي)، جيد سبنس (توتنهام)، تينو ليفرامينتو (نيوكاسل).

لاعبي الوسط: ديكلان رايس (آرسنال)، إليوت أندرسون (نوتينغهام فورست)، كوبي ماينو (مانشستر يونايتد)، جوردان هندرسون (برينتفورد)، مورغان روجرز (أستون فيلا)، جود بيلينغهام (ريال مدريد)، إيبيريتشي إيزي (آرسنال).

المهاجمون: هاري كين (بايرن ميونخ)، إيفان توني (الأهلي)، أولي واتكينز (أستون فيلا)، بوكايو ساكا (آرسنال)، ماركوس راشفورد (برشلونة)، أنتوني جوردون (برشلونة)، نوني مادويكي (آرسنال).

المدرب: توماس توخيل

الطاقم الأرجنتيني:

حراس المرمى: إيميليانو مارتينيز (أستون فيلا)، خوان موسو (أتلتيكو مدريد)، خيرونيمو رولي (مرسيليا).

المدافعون: ليوناردو باليردي (مارسيليا)، ليساندرو مارتينيز (مانشستر يونايتد)، فاكوندو مدينا (مارسيليا)، ناهويل مولينا (أتلتيكو مدريد)، غونزالو مونتييل (ريفر بليت)، نيكولاس أوتامندي (بنفيكا)، كريستيان روميرو (توتنهام)، نيكولاس تاليافيكو (ليون).

خط الوسط: فالنتين باركو (ستراسبورغ)، رودريغو دي بول (إنتر ميامي)، إنزو فرنانديز (تشيلسي)، جيوفاني لو سيلسو (ريال بيتيس)، أليكسيس ماك أليستر (ليفربول)، إزكويل بالاسيوس (باير ليفركوزن)، لياندرو باريديس (بوكا جونيورز).

المهاجمون: تياغو ألميدا (أتلتيكو مدريد)، خوليان ألفاريز (أتلتيكو مدريد)، نيكولاس غونزاليس (أتلتيكو مدريد)، خوسيه مانويل لوبيز (بالميراس)، لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان)، ليونيل ميسي (إنتر ميامي)، نيكو باز (كومو)، جوليانو سيميون (أتلتيكو مدريد).

المدرب: ليونيل سكالوني