إنجاز عربي جديد في المونديال.. حكم أردني ضمن طاقم نهائي كأس العالم 2026

دخل الحكم الأردني أدهم مخادمة تاريخ كرة القدم العربية بعد اختياره من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ليكون الحكم الرابع ضمن طاقم إدارة المباراة النهائية لكأس العالم 2026، التي تجمع بين منتخبي الأرجنتين وإسبانيا يوم 19 يوليو الجاري على ملعب نيويورك-نيوجيرزي.

ويأتي اختيار مخادمة ضمن الطاقم التحكيمي بقيادة الحكم السلوفيني سلافكو فينتشيتش، في خطوة تعزز حضور الحكام العرب في أكبر مباراة كروية على مستوى العالم.

كما اختار "فيفا" الحكم الأردني الآخر ضمن الطاقم بصفة حكم مساعد احتياطي، لتكون هذه المرة الثالثة في تاريخ كأس العالم التي يشهد فيها النهائي حضور حكم عربي ضمن الطاقم التحكيمي.

مسيرة عربية في نهائيات كأس العالم

يعود أول ظهور للحكام العرب في تاريخ كأس العالم إلى نسخة عام 1934، عندما شارك المصري يوسف محمد كحكم مساعد في البطولة.

وبعد أكثر من ثلاثة عقود، أصبح المصري علي قنديل أول حكم عربي يدير مباريات في كأس العالم كحكم ساحة خلال نسخة عام 1966.

أما المشاركة العربية الأبرز في نهائي المونديال فجاءت عام 1998، عندما اختار الاتحاد الدولي الحكم المغربي سعيد بلقولة لإدارة المباراة النهائية بين فرنسا والبرازيل، بينما كان السعودي عبدالرحمن الزيد حكمًا رابعًا في اللقاء.

وفي نهائي كأس العالم 2022 في قطر، شارك الأميركي من أصول مغربية إسماعيل الفتح كحكم رابع في المباراة التي جمعت الأرجنتين وفرنسا وانتهت بتتويج المنتخب الأرجنتيني بركلات الترجيح.

ويُعد حضور أدهم مخادمة في نهائي مونديال 2026 محطة جديدة للحضور العربي في التحكيم العالمي، ويعكس التطور المتزايد للكوادر التحكيمية العربية على الساحة الدولية.