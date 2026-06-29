تاريخ في مونديال 2026: منتخب كندا تأهل الليلة (بين الأحد والاثنين) إلى ثمن نهائي المونديال لأول مرة في تاريخه، بعد فوز دراماتيكي ومثير للأعصاب 0:1 على جنوب أفريقيا في الملعب بلوس أنجلوس. وأحد الذين يحتفلون ليس أقل من المشجعين في تورونتو وفانكوفر هو نجم الراب العالمي دريك، الذي ربح مليون دولار صافي بفضل رهانه الضخم بمبلغ 770 ألف دولار.

كانت هذه أول مباراة خروج المغلوب بين المنتخبين في تاريخ كأس العالم، وكانت صعبة تماماً كما توقع المحللون. كندا، بقيادة المدرب جيسي مارش، سيطرت على وتيرة اللعب وقدمت كرة قدم هجومية طوال 90 دقيقة، لكنها اصطدمت بدفاع جنوب أفريقي متماسك وبأداء مذهل من الحارس رونون ويليامز (الذي حطم رقماً قياسياً في المونديال منذ 1966 بتسجيله 77 تمريرة دقيقة كحارس مرمى).

عندما بدا أن المباراة تتجه إلى الوقت الإضافي، جاءت الدقيقة 92. إبعاد سيئ من دفاع جنوب أفريقيا وصل إلى ستيفن أوستاكيو. لاعب الوسط، المعار حالياً إلى فريق لوس أنجلوس إف سي المحلي، سيطر على الكرة بصدره ومن حافة منطقة الجزاء أطلق تسديدة قوية ودقيقة إلى الزاوية اليسرى السفلية، ما أشعل احتفالات جنونية على أرض الملعب وفي المدرجات.

أوستاكيو قدّم مباراة بطولية، ومن خلال الكرات الثابتة أصبح ثاني لاعب فقط في تاريخ كأس العالم المسجل (منذ 1966) الذي يصنع خمس فرص تسجيل من كرات ثابتة في مباراة إقصائية – إنجاز لم يحققه قبله سوى الإيطالي أندريا بيرلو في نصف نهائي 2006.

كندا سجلت بالفعل 28 تسديدة على المرمى منذ بداية البطولة الحالية، وهو العدد الأكبر بين جميع المنتخبات في مونديال 2026، وبهذا عادلت الرقم القياسي التاريخي لمنتخب من منطقة الكونكاكاف (CONCACAF) الذي سُجّل بواسطة المكسيك عام 1986.

في الدقائق الأخيرة من المباراة شارك لأول مرة في البطولة أيضًا نجم المنتخب ألفونسو ديفيس، الذي تعافى من إصابة ودخل كبديل في الدقيقة 75 للمساعدة في تأمين الفوز. الآن، تحتفل كندا رسميًا بتأهل تاريخي إلى دور الـ16، حيث ستنتظر الفائز من اللقاء المثير بين هولندا والمغرب السبت القادم.