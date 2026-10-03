تحليل جديد لشركة "إيلاي ليلي" يشير إلى أن تيرزيباتيد بجرعتي 10 و15 ملغ ارتبط بخسارة أكبر للوزن مقارنة بويغوفي 7.2 ملغ، لكن المقارنة لم تُجرَ في تجربة سريرية مباشرة

أظهرت نتائج تحليل جديد أن دواء مونجارو (تيرزيباتيد) بجرعتي 10 و15 ملغ ارتبط بانخفاض أكبر في وزن الجسم مقارنةً بـويغوفي عالي الجرعة (سيماغلوتايد 7.2 ملغ) لدى بالغين يعانون السمنة.

وأعلنت شركة "إيلاي ليلي"، المنتجة لتيرزيباتيد، النتائج في 29 سبتمبر/أيلول 2026، مشيرة إلى أن التحليل استند إلى مقارنة غير مباشرة بين بيانات دراستي سيرماونت-1 وستيب أب. وعُرضت النتائج خلال الاجتماع السنوي الـ62 للجمعية الأوروبية لدراسة السكري "إي إيه إس دي" في ميلانو بإيطاليا.

خسارة أكبر للوزن مع جرعة 15 ملغ

وبحسب التحليل، وبعد ضبط النتائج وفق عوامل مشتركة شملت الجنس والعمر والوزن الأساسي ومستوى الهيموغلوبين السكري التراكمي "إيه 1 سي"، ارتبط تيرزيباتيد بجرعة 15 ملغ بانخفاض إضافي في وزن الجسم قدره 4.5 نقاط مئوية مقارنة بويغوفي عالي الجرعة بعد 72 أسبوعاً، وفق مقياس "نظام العلاج".

أما جرعة تيرزيباتيد البالغة 10 ملغ، فارتبطت بانخفاض إضافي في الوزن قدره 3.2 نقاط مئوية مقارنة بويغوفي عالي الجرعة وفق المقياس نفسه.

لكن عند استخدام مقياس آخر لتقييم فعالية العلاج، تقلص الفارق إلى 1.8 نقطة مئوية مع جرعة 15 ملغ و0.7 نقطة مئوية مع جرعة 10 ملغ، ولم تصل هذه الفروق إلى مستوى الدلالة الإحصائية.

فرص أكبر لخسارة 20% من الوزن

لم تقتصر النتائج على متوسط انخفاض الوزن. فقد أظهر التحليل أن المشاركين الذين تلقوا تيرزيباتيد بجرعة 15 ملغ كانت لديهم احتمالات أعلى لتحقيق خسارة لا تقل عن 20% من وزن الجسم مقارنة بمستخدمي ويغوفي عالي الجرعة.

وبحسب مقياس فعالية العلاج، بلغت نسبة الأرجحية 4.15، بينما بلغت 3.54 وفق مقياس نظام العلاج، أي أن الاحتمالات كانت أكثر من ثلاثة أضعاف في التحليل الأخير. أما نتائج جرعة 10 ملغ فلم تصل إلى الدلالة الإحصائية.

وقالت "إيلاي ليلي" إن معدلات التوقف عن العلاج بسبب الآثار الجانبية كانت متقاربة بين تيرزيباتيد وويغوفي عالي الجرعة في التحليل.

مقارنة غير مباشرة وليست تجربة سريرية مباشرة

ويكمن أحد أهم جوانب النتائج في طبيعة المقارنة نفسها. فالدراسة الجديدة لم تكن تجربة سريرية مباشرة وضعت المشاركين عشوائياً أمام تيرزيباتيد 15 ملغ أو سيماغلوتايد 7.2 ملغ، بل اعتمدت على بيانات من تجارب منفصلة وأجرت مقارنة إحصائية بينها.

وكان جون ويلدينغ، أستاذ الطب في جامعة ليفربول، قد أشار إلى أن عدم وجود تجربة مباشرة تقارن تيرزيباتيد بجرعة 15 ملغ مع سيماغلوتايد بجرعة 7.2 ملغ هو سبب اللجوء إلى المقارنة غير المباشرة.

وبالتالي، لا يمكن اعتبار النتائج الجديدة دليلاً مباشراً على تفوق أحد الدواءين في تجربة سريرية موحدة، خصوصاً أن بعض الفروق تختلف باختلاف طريقة التحليل، ولم تكن جميعها ذات دلالة إحصائية.

ماذا أظهرت دراسة "سيرماونت-5"؟

وتأتي النتائج الجديدة بعد دراسة سيرماونت-5، وهي تجربة سريرية مباشرة من المرحلة الثالثة "ب" قارنت تيرزيباتيد مع سيماغلوتايد لدى بالغين يعانون السمنة أو زيادة الوزن من دون الإصابة بالسكري من النوع الثاني.

وشملت الدراسة 751 مشاركاً، وتلقى المشاركون الجرعة القصوى التي يمكن تحملها من تيرزيباتيد، والتي كانت 10 أو 15 ملغ، أو من سيماغلوتايد، والتي كانت 1.7 أو 2.4 ملغ.

وبعد 72 أسبوعاً، بلغ متوسط انخفاض وزن الجسم 20.2% مع تيرزيباتيد مقابل 13.7% مع سيماغلوتايد وفق تحليل فعالية العلاج. كما بلغ متوسط خسارة الوزن نحو 22.8 كيلوغراماً مع تيرزيباتيد، مقابل 15 كيلوغراماً مع سيماغلوتايد.

لكن هذه الدراسة قارنت الجرعات التقليدية من ويغوفي، وليس جرعة 7.2 ملغ من ويغوفي عالي الجرعة التي تناولها التحليل الجديد.

كيف يعمل مونجارو؟

تيرزيباتيد هو دواء يعمل على مستقبلَي هرموني "جي آي بي" و"جي إل بي-1"، ويساعد على تنظيم الشهية وتناول الطعام. ويُستخدم لإنقاص الوزن والحفاظ عليه لدى البالغين المؤهلين للعلاج، إلى جانب اتباع نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية وزيادة النشاط البدني.

وتشير البيانات الجديدة إلى استمرار المنافسة بين الأدوية القائمة على تيرزيباتيد وسيماغلوتايد في مجال علاج السمنة، مع أهمية التمييز بين نتائج التجارب المباشرة والمقارنات غير المباشرة عند تفسير الفروق في فعالية إنقاص الوزن.

ولا تعني نتائج التحليل أن تغيير العلاج أو الجرعة مناسب لجميع المرضى؛ إذ يعتمد اختيار الدواء على الحالة الصحية الفردية وتقييم الطبيب.