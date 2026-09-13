يحظى حمض الهيالورونيك والريتينول بمكانة بارزة في روتين العناية بالبشرة، لكن تشابه حضورهما في العديد من المستحضرات قد يوحي بأنهما يؤديان الوظيفة نفسها. في الواقع، يختلف دور كل منهما بشكل واضح؛ إذ يركز حمض الهيالورونيك على ترطيب البشرة ودعم حاجزها الطبيعي، بينما يعمل الريتينول على تجدد الخلايا وعمليات مرتبطة بإنتاج الكولاجين.

حمض الهيالورونيك.. ترطيب ودعم لحاجز البشرة

حمض الهيالورونيك مادة موجودة طبيعيًا في الجسم والجلد، وتتمثل إحدى أبرز خصائصها في قدرتها على جذب الماء والاحتفاظ به. وعند استخدامه موضعيًا، يعمل أساسًا كعنصر مرطب يساعد على تحسين نعومة البشرة ومرونتها، كما قد يمنح الخطوط الدقيقة الناتجة عن الجفاف مظهرًا أكثر نعومة.

وتشير الدراسات إلى أن مستحضرات حمض الهيالورونيك الموضعية يمكن أن تحسن مظهر البشرة وبعض علامات التقدم في العمر، مع اختلاف النتائج بحسب حجم جزيئات الحمض وتركيبة المنتج.

ومن مزايا حمض الهيالورونيك إمكانية دمجه بسهولة في معظم روتينات العناية بالبشرة، بما في ذلك البشرة الجافة والدهنية والحساسة. لكن دوره يظل مرتبطًا بشكل أساسي بالترطيب، ولا يُعد علاجًا مباشرًا للتصبغات أو التجاعيد العميقة.

الريتينول.. تأثير أعمق على تجدد البشرة

الريتينول هو أحد مشتقات فيتامين "أ" وينتمي إلى عائلة الريتينويدات. وبعد امتصاصه عبر البشرة، يتحول عبر عدة مراحل إلى الشكل الفعال الذي تستجيب له خلايا الجلد.

ويرتبط استخدام الريتينويدات بزيادة تجدد الخلايا وتحفيز إنتاج الكولاجين، كما يمكن أن يساعد في تحسين ملمس البشرة والخطوط الدقيقة وبعض أنواع التصبغات وآثار حب الشباب.

ولهذا السبب، يُعد الريتينول خيارًا أكثر استهدافًا عندما يكون الهدف معالجة علامات التقدم في العمر أو تحسين ملمس البشرة، وليس مجرد التخلص من الجفاف. وفي المقابل، قد يسبب التهيج والجفاف، خصوصًا عند بدء استخدامه أو استعمال تركيزات مرتفعة.

أيهما أفضل للبشرة؟

لا توجد إجابة واحدة تناسب الجميع، إذ يعتمد الاختيار على احتياجات البشرة والهدف من استخدامها.

إذا كانت المشكلة الأساسية هي الجفاف أو الشعور بالشد وفقدان النضارة، فقد يكون حمض الهيالورونيك خيارًا مناسبًا للبدء. أما إذا كان التركيز على الخطوط الدقيقة أو ملمس البشرة أو بعض التصبغات أو حب الشباب، فقد يكون الريتينول أكثر ملاءمة.

كما أن البشرة الدهنية ليست بالضرورة مرطبة بما يكفي؛ فإفراز الزيوت لا يعني أنها تحصل على كمية كافية من الماء. لذلك يمكن في بعض الحالات الجمع بين سيروم خفيف يحتوي على حمض الهيالورونيك ومنتج يحتوي على الريتينول.

أما البشرة الحساسة، فتحتاج إلى إدخال الريتينول تدريجيًا وبوتيرة وتركيز يتناسبان مع قدرتها على التحمل، مع إعطاء الأولوية لترطيب البشرة والحفاظ على سلامة حاجزها.

لماذا يمكن الجمع بينهما؟

لا يتعين بالضرورة الاختيار بين المكونين، إذ إن لكل منهما وظيفة مختلفة. حمض الهيالورونيك يساعد على الحفاظ على الترطيب، بينما يركز الريتينول على تجدد الخلايا وتحسين بعض التغيرات المرتبطة بعلامات التقدم في العمر.

وأظهرت دراسات سريرية على تركيبات تجمع الريتينول وحمض الهيالورونيك، إلى جانب مكونات أخرى، تحسنًا في الإشراقة والملمس وتجانس لون البشرة والمظهر العام خلال فترة من الاستخدام.

كما تشير بعض الأدلة إلى أن استخدام الريتينول موضعيًا قد يحفز إنتاج حمض الهيالورونيك داخل البشرة، ما يعكس وجود تفاعل أكثر تعقيدًا بين الترطيب وتجدد البشرة.

طريقة استخدامهما في روتين واحد

يمكن إدخال المكونين ضمن روتين المساء. وبعد تنظيف البشرة، يمكن استخدام منتج يحتوي على حمض الهيالورونيك وفق تعليمات المستحضر، ثم تطبيق الريتينول واتباعه بمرطب مناسب.

وللبشرة الحساسة أو الأشخاص الذين يبدأون باستخدام الريتينول، يمكن اعتماد روتين أكثر تحفظًا، مثل وضع المرطب قبل الريتينول أو بعده، والبدء باستخدامه مرات محدودة أسبوعيًا ثم زيادة التكرار تدريجيًا بحسب تحمّل البشرة.

ولا يعني استخدام الريتينول أن التركيز الأعلى هو الخيار الأفضل. فالانتظام على تركيبة تتحملها البشرة غالبًا أهم من استخدام منتج قوي يسبب تهيجًا يؤدي إلى التوقف عنه.

كما يبقى واقي الشمس واسع الطيف في الصباح خطوة أساسية في روتين العناية، خصوصًا عند استخدام الريتينول.

الترطيب والتجدد.. روتين متكامل

يُظهر الجمع بين حمض الهيالورونيك والريتينول أن العناية بالبشرة لا تعتمد بالضرورة على مكون واحد. فالهيالورونيك يركز على الترطيب والمرونة ودعم حاجز البشرة، بينما يقدم الريتينول تأثيرًا أكثر استهدافًا على تجدد الخلايا وبعض علامات التقدم في العمر.

وبالتالي، قد لا يكون السؤال أيهما أفضل، بل أي مكون تحتاجه البشرة، وكيف يمكن دمجهما بطريقة تحافظ على توازنها وتجنب إرهاق حاجزها الطبيعي.