أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، مساء أمس الاثنين، عن اشتراط إضافة تحذير جديد إلى نشرات أدوية أوزمبيك وويغوفي ومونجارو وزيباوند، المستخدمة لعلاج السكري والسمنة. ويأتي ذلك على خلفية مخاوف من زيادة خطر الإصابة بضرر نادر في العصب البصري يُعرف باسم NAION.

هذه حالة طبية قد تؤدي إلى فقدان البصر المفاجئ، دون ألم عادةً، وقد تسبب في بعض الحالات ضررًا لا رجعة فيه. وقد اتُّخذ القرار بعد أن راجعت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) بيانات من دراسات سريرية ودراسات رصدية وتقارير عن الآثار الجانبية الواردة بعد طرح الأدوية في السوق.

ومع ذلك، يُعدّ هذا أثرًا جانبيًا نادرًا، ولا يُلغي قرار إضافة التحذير الموافقات على الأدوية. ويجب على المرضى الذين يعانون من تراجع مفاجئ في الرؤية التوجّه بشكل عاجل لإجراء فحص طبي.

في الوقت نفسه، تُوجَّه للمرضى نصيحة بعدم إيقاف العلاج المنتظم من تلقاء أنفسهم، بل استشارة الطبيب المعالج.

في أعقاب نشر التحذير، دعت جمعية «أملي»، التي تمثل الممرضات المتخصصات في السكري في إسرائيل، المرضى إلى عدم التوقف عن تناول الأدوية من تلقاء أنفسهم. وقالت المديرة العامة للجمعية، سيما أربيلي: «وفقًا للبيانات المتاحة، فإن هذه ظاهرة نادرة للغاية. وحتى الآن، لم تثبت علاقة سببية واضحة بين تناول الأدوية وحدوث ضرر في العصب البصري». وأضافت: «إن التوقف عن العلاج دون إشراف يشكل خطرًا صحيًا فوريًا وأكبر بكثير من الخطر المذكور». وتوصي الجمعية المرضى القلقين من التحذير باستشارة الفريق الطبي المعالج، والتوجه إلى طبيب عيون للفحص في حال حدوث تغير مفاجئ في الرؤية.

لماذا أصبحت أدوية إنقاص الوزن شائعة إلى هذا الحد؟

ترتبط زيادة استخدام أدوية إنقاص الوزن بتغيّر الطريقة التي ينظر بها الوسط الطبي إلى السمنة: فلم تعد تُعتبر مجرد مسألة تتعلق بقوة الإرادة أو بنمط الحياة، بل حالة طبية معقدة تتأثر أيضًا بآليات هرمونية وأيضية. وتهدف الأدوية الجديدة إلى التأثير في هذه الآليات، والحد من الشعور بالجوع وتعزيز الشبع، بما يساعد المرضى على إنقاص وزنهم. وفي الوقت نفسه، فإن اتساع نطاق العلاجات، من الحقن الأسبوعية إلى الأقراص التي تُؤخذ يوميًا، يجعل الخيارات أكثر تنوعًا وأسهل منالًا.

لكن إلى جانب هذه الوعود، هناك أيضًا ثمن يجب أخذه في الحسبان. فقد تسبب الأدوية آثارًا جانبية، منها الغثيان والقيء والإسهال والإمساك، وهي لا تناسب الجميع. إضافةً إلى ذلك، لا يُحافَظ بالضرورة على الوزن المفقود بعد التوقف عن العلاج، ولذلك فإن القرار الطبي يتطلب مراعاة احتياجات كل شخص ومتابعته. ومع اتساع السوق ودخول أدوية جديدة إليه، ينبغي أن تأخذ المقارنة بينها في الحسبان ليس فقط نسب فقدان الوزن، بل أيضًا السلامة والآثار الجانبية والقدرة على الاستمرار في العلاج.