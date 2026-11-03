«نقطة تحوّل»: تُعدّ عملية زراعة الرئة إجراءً معقّدًا يستغرق نحو ثماني إلى عشر ساعات، ويتطلّب فترة تعافٍ طويلة وينطوي على خطر كبير للإصابة بالعدوى. أجرى مستشفى بيلينسون في بيتح تكفا الشهر الماضي عملية زراعة رئة باستخدام روبوت دافنشي، من دون فتح القفص الصدري. وهذا الإجراء لم يُجرَ إلا في عدد قليل من المراكز الطبية حول العالم، إذ أُجريت حتى الآن نحو 20 عملية من هذا النوع، وكانت الأولى قبل ثلاث سنوات فقط في إسبانيا.

كما ذُكر، استخدم الأطباء في مستشفى بيلينسون روبوت دافنشي خلال العملية التي أُجريت الشهر الماضي. ومن خلال فتحات صغيرة في صدر المريض، وصل الجرّاحون الرئة الجديدة بالأوعية الدموية والشُّعب الهوائية بمساعدة الروبوت. وتتيح الطريقة الجديدة تجنّب التقنية التقليدية التي تشمل نشر القفص الصدري وفتحه بالكامل وإبعاد الأضلاع عن بعضها، والتي تسبّب آلامًا شديدة وتنفسًا سطحيًا وصعوبة في التخلص من الإفرازات. وتزيد التقنية الجديدة احتمالات النجاح بدرجة كبيرة وتختصر فترة التعافي التي تستغرق وقتًا طويلًا جدًا.

قال الدكتور يوري فايسخوفيتش، مدير قسم جراحة الصدر في مستشفى بيلينسون، الذي قاد العملية: "يمثل زرع الرئة بمساعدة الروبوت نقطة تحول في عمليات زرع الرئة في إسرائيل. فبعد عقود من استخدام النهج التقليدي الذي رافقته آلام ومضاعفات كثيرة، نجحنا في نقل هذه الثورة إلى إسرائيل. وبفضل دقة الروبوت، والشقوق الصغيرة جدًا للدخول إلى التجويف الصدري، وعدم الحاجة إلى شق القفص الصدري بالمنشار، نطمح إلى أن تصبح الجراحة الروبوتية دون فتح القفص الصدري المعيار المعتمد في عمليات زرع الرئة خلال خمس سنوات".

كما ذكر، يُعدّ هذا الإجراء ثوريًا، إذ أُجريت حتى الآن نحو 20 عملية زرع رئة باستخدام الروبوت حول العالم، وكانت أولها قد أُجريت قبل ثلاث سنوات فقط في إسبانيا. وتتطلب هذه العملية استعدادات مسبقة مكثفة، وتدريبًا ومهارة لدى الفرق الطبية في عمليات الزرع المعقدة وفي تشغيل الروبوت على حد سواء. وقد شارك في العملية عشرات من أفراد الطاقم، بينهم جرّاحون وأطباء تخدير ومشغّلو جهاز القلب والرئة، وطاقم التمريض في غرفة العمليات، وأطباء أمراض الرئة، وطاقم العناية المركزة للقلب والصدر، وطاقم مختبر تصنيف الأنسجة وغيرهم.

أكد الدكتور شاي فاين، مدير قسم التخدير وغرف العمليات في مستشفى بيلينسون، أن "استخدام الروبوت في هذا النوع من العمليات يتطلب تخطيطًا واستعدادًا دقيقين ومسبقين من فريق التخدير وجميع أفراد طاقم غرفة العمليات، لأن الأذرع الروبوتية تحدّ من إمكانية الوصول المباشر إلى المريض. وشملت الاستعدادات تخطيطًا دقيقًا للتهوية والمراقبة والسيطرة على الحالة الديناميكية الدموية، والاستجابة الفورية لحالات الطوارئ. وشارك طاقم غرفة العمليات بأكمله في الاستعدادات، التي تضمنت أيضًا محاكاة مخصصة للعملية. فعلى سبيل المثال، كجزء من التحضيرات، وُصل المريض مسبقًا بجهاز القلب والرئة، مما أتاح التدخل الفوري عند الحاجة".

أوضح المستشفى أنه قبل نحو شهر من الجراحة الروبوتية، أُجريت عملية تمهيدية لزراعة رئة دون فتح الصدر. وخلال الإجراء، أُجري شقّان صغيران فقط، أحدهما فوق البطن والآخر في منطقة الصدر، بدلًا من الشق الواسع المتّبع في الطريقة التقليدية. وتحسّن التقنية الجديدة بشكل ملحوظ السيطرة على الألم بعد الجراحة، وتحافظ على العضلات والأعصاب، وتتيح للمريض التنفس والسعال وتنظيف رئتيه بعد العملية، وهو عامل بالغ الأهمية يقلّل بصورة كبيرة من خطر الإصابة بالالتهاب الرئوي والعدوى ومضاعفات التعافي. وقد هيّأ نجاح العملية الظروف لإجراء زراعة الرئة باستخدام الروبوت بعد نحو شهر.

الدكتورة أوسنات ليفنه-شترايخمان، مديرة معهد أمراض الرئة والحساسية في بيلينسون: "بصفتنا نرافق المرضى في معهد الرئة حتى إجراء عملية الزرع وبعدها، نواصل العمل بلا كلل لإتاحة العلاجات والتقنيات الجديدة لهم. لم يُجرَ هذا الإجراء إلا في عدد محدود من المراكز الرائدة في العالم، ونحن فخورون بالوقوف إلى جانبها وفي طليعة الابتكار في هذا المجال بإسرائيل. وبفضل العمل الجماعي المكثف، ومع إجراء أكثر من ألف عملية زرع رئة في مركز بيلينسون الطبي، اكتسبنا مهارات ومعارف وخبرات مكّنتنا من تقديم العلاج الأكثر تقدمًا للمرضى المناسبين".

لخّص الدكتور دان غورفيل، مدير وحدة العناية المركزة لجراحة القلب والصدر في مستشفى بيلينسون، قائلًا: "كان أحد الأسباب الرئيسية للمضي قدمًا في إجراء عملية الزرع بالروبوت هو توقعنا أن تحقق فائدة كبيرة في تخفيف ألم المريض ومعاناته بعد العملية، وهو عامل مهم في تعافي المرضى وتماثلهم للشفاء. بعد عملية الزرع، عندما يُنقل المريض إلى وحدة العناية المركزة للقلب والصدر، يكون تخفيف الآلام الشديدة أحد التحديات الكبرى. وعلى الرغم من الأساليب التي طورناها لتخفيف الألم، فإن التعافي لا يزال صعبًا ومعقدًا. لقد فاق تعافي المريض الذي أُجريت له العملية بالروبوت جميع التوقعات، إذ لم يحتج تقريبًا إلى مسكنات للألم باستثناء الباراسيتامول، مما قلّص مدة إقامته في العناية المركزة وفي المستشفى عمومًا".