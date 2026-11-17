في اتجاه يثير قلق الأوساط الطبية، لجأ مراهقون، معظمهم من الذكور، إلى استخدام دواء مخصص لعلاج أحد أنواع السرطان، أملا في زيادة طول قامتهم، متأثرين بمعلومات متداولة عبر الإنترنت تزعم قدرته على تحفيز نمو العظام، وسط تحذيرات من مخاطر صحية خطيرة قد تلازمهم مدى الحياة.

ويتعلق الأمر بدواء «إردافيتينيب» (Erdafitinib)، الذي يُستخدم لعلاج حالات محددة من سرطان المثانة، حيث بدأ بعض المراهقين بشرائه عبر الإنترنت وتناوله من دون دوافع علاجية أو إشراف طبي، استنادا إلى ادعاءات متداولة بشأن تأثيره المحتمل على نمو العظام وزيادة الطول.

وبحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، أثار هذا الاتجاه مخاوف الأطباء، الذين أكدوا عدم وجود أدلة علمية قاطعة تثبت أن الدواء قادر على زيادة طول المراهقين، محذرين من أن استخدامه خارج الأغراض الطبية المعتمدة قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة.

ونقلت شبكة «فوكس نيوز» عن الدكتورة ستيفاني ويدمر، المتخصصة في طب الطوارئ بمدينة نيويورك، قولها إن لجوء المراهقين إلى أدوية قوية مخصصة لعلاج السرطان بهدف تغيير مظهرهم الجسدي أمر يثير قلقا بالغا، مشددة على أن هذه العقاقير طُورت للتعامل مع حالات مرضية خطيرة، وليس لتحسين المظهر أو زيادة الطول.

وأضافت أن تناول هذه الأدوية من دون حاجة طبية حقيقية أو متابعة متخصصة قد يترتب عليه أضرار صحية جسيمة، فيما حذر أطباء من احتمالات حدوث مشكلات في نمو العظام، وكسور وآلام شديدة، إلى جانب أضرار قد تطال أعضاء مختلفة في الجسم.

وتكشف شهادات نقلتها مجلة «رولينغ ستون» عن تجارب مقلقة لمراهقين قرروا خوض هذه التجربة. وقال مراهق يبلغ 17 عاما، عُرّف باسم «زاك»، إنه اشترى الدواء عبر الإنترنت مقابل 300 دولار، للحصول على كمية تكفي شهرا واحدا، بعدما اقتنع بقدرته على زيادة طوله.

وادعى زاك أن قامته ازدادت عدة بوصات خلال الفترة الممتدة بين الخامسة عشرة والسابعة عشرة من عمره، بالتزامن مع استخدام الدواء، لكنه أقر بمعاناته نوبات شديدة من آلام المفاصل ونزيف الأنف، وصلت إلى حد إثارة مخاوفه من الاضطرار إلى دخول المستشفى.

وفي شهادة أخرى، تحدث مراهق يبلغ 17 عاما، عُرف باسم «جيمس»، عن تعرضه لتغيرات في أظافر يديه، التي تحولت إلى اللون الأصفر وظهرت منها إفرازات قيحية، رغم ادعائه زيادة طوله بنحو ثلاث بوصات، أي ما يعادل 7.6 سنتيمترات، خلال شهرين من بدء تناول الدواء أواخر أغسطس.

وتسلط هذه الحالات الضوء على مخاطر تحول المعلومات الطبية غير المثبتة إلى اتجاهات رائجة بين المراهقين، خصوصا في ظل الضغوط المرتبطة بالمظهر الجسدي وتأثير منصات التواصل الاجتماعي، وما قد يدفع بعضهم إلى استخدام عقاقير مخصصة لعلاج أمراض خطيرة من دون إدراك عواقبها الصحية.