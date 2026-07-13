تعرضتم للشمس؟ نصائح مهمة لحماية البشرة وإنقاذ صحتكم بعد التعرض لأشعة الشمس

الصيف قد وصل بالفعل بكامل قوته، وكثير منا يمضون ساعات طويلة تحت أشعة الشمس الحارقة. بينما معظمنا يحرص (وبحق) على دهن واقي الشمس وارتداء قبعة، هناك ميل لنسيان أن الجسم يحتاج إلى عناية مكثفة أيضًا بعد التعرض للشمس. الجفاف هو مصدر قلق شائع في الطقس الحار، لكن أيضًا الأشعة فوق البنفسجية، العرق والحرارة الشديدة تسبب ضغطاً أكسديًا على الجسم، وتؤدي إلى جفاف البشرة واستنزاف مخزون الطاقة. الأخبار الجيدة هي أن الطعام والمشروبات التي نتناولها يمكن أن تساعدنا على التعافي.

1. اشربوا بذكاء - أكثر من مجرد ماء: عندما تتعرقون، لا يفقد الجسم الماء فقط بل أيضًا الإلكتروليتات الأساسية (مثل الصوديوم والبوتاسيوم). لاستعادة التوازن ومنع الإرهاق أو الصداع، يُنصح بشرب ماء جوز الهند، والذي يُعتبر "مشروب الرياضة الطبيعي". فهو غني بالإلكتروليتات الطبيعية ولا يحتوي على سكر مكرر مضاف.

يُنصح أيضاً بتحضير "مياه مُحسّنة": أضيفوا إلى إبريق الماء أوراق نعناع طازجة (لتأثير تبريد فوري) أو شرائح ليمون ولايم التي توفر فيتامين C.

2. مضادات الأكسدة التي ستعالج أضرار الأشعة: التعرض لأشعة الشمس يولد جذور حرة تضر بخلايا الجلد وتسرع من شيخوخته. الطريقة لمكافحتها هي من خلال مضادات أكسدة قوية.

بطيخ وطماطم: كلاهما غنيان بالليكوبين – مضاد أكسدة قوي يمنحهما لونهما الأحمر ويساعد في حماية خلايا الجلد وترميمها. البطيخ يحتوي أيضًا على حوالي 92% ماء، مما يساهم بشكل مباشر في الترطيب.

توت العليق: الفراولة، التوت الأزرق وتوت العليق مليئة بفيتامين C وبوليفينولات، التي تساعد في تقليل الالتهابات في الجلد الذي تعرض لأشعة الشمس.

خيار: مع أكثر من 95% من محتواه ماء، يُعتبر واحدًا من أكثر الأطعمة المنعشة والمروية التي يقدمها لنا الطبيعة.

3. بروتين لبناء الجلد ودهون صحية: بعد أن يتعرض الجلد لـ"صدمة" خفيفة من الشمس، يبدأ الجسم بعمليات إصلاح الأنسجة. يجب أن تدعم وجبتكم المسائية هذا المسار.

بروتينات خالية من الدهون: أسماك (مثل السلمون)، دجاج، بيض أو بقوليات هي اللبِنات الأساسية للخلايا. إنها ضرورية لتجديد أنسجة الجلد المتضررة.

الدهون غير المشبعة (أوميغا 3): الأفوكادو، زيت الزيتون، المكسرات وبذور الشيا تساعد في الحفاظ على الحاجز الواقي للبشرة، تقلل من العمليات الالتهابية وتساعد الجسم على امتصاص الفيتامينات الذائبة في الدهون (مثل فيتامين E و-A) الضرورية لصحة الجلد.

نصائح إضافية

• اشربوا قبل أن تشعروا بالعطش: العطش يميل للظهور متأخرًا عن الاحتياجات الحقيقية لأجسامكم، لذا اشربوا الماء باستمرار طوال اليوم.

• احتفظوا بزجاجة ماء قريبة منكم: عندما تكون الزجاجة قريبة، يكون من الأسهل شرب السوائل دون التفكير في ذلك.

• افحصوا لون البول لديكم: الأصفر الفاتح يدل عادةً على ترطيب جيد، بينما الدرجات الداكنة أكثر قد تكون علامة على أنكم بحاجة إلى مزيد من السوائل.

• حدوا من شرب الكحول: الكحول يمكن أن يسبب فقدان السوائل، لذلك يُفضل تقليل استهلاكه عندما تتواجدون تحت أشعة الشمس.

• خذوا استراحات من الحر: ابحثوا عن ظل أو ادخلوا إلى الداخل خلال ساعات النهار الحارة لتقليل فقدان السوائل بسبب التعرق.

• الترطيب التدريجي: اشربوا السوائل على مدى فترة زمنية بدلاً من شرب كميات كبيرة دفعة واحدة، كي تمنحوا أجسامكم فرصة لامتصاصها.

في الخلاصة: التعافي من يوم طويل تحت الشمس لا يتطلب أي شيء معقد. أطعمة ومشروبات بسيطة مثل شريحة بطيخ، كوب ماء جوز الهند أو وعاء من اللبن اليوناني يمكن أن تساعد في إعادة السوائل، تعويض الكهارل وتوفير عناصر غذائية تدعم بشرتك وعضلاتك. لا يمكن لأي من هذه الأطعمة أو المشروبات أن يحل محل العادات الأساسية مثل شرب كمية كافية من الماء، دهن واقي الشمس أو أخذ فترات راحة في الظل - لكنها يمكن أن تخفف وتجعل الشعور بعد البقاء في الخارج أفضل وأكثر متعة. استمع إلى جسدك واستمتع بالشمس - وأنت تعلم أن هناك طرقاً بسيطة للتعافي بعدها.