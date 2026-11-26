في غضون أيام قليلة فقط، وعلى الرغم من عدم إصابتها بأمراض مزمنة معروفة، تحوّلت الإنفلونزا إلى مرض قاتل لامرأة إسرائيلية تبلغ من العمر 47 عامًا، فتوفيت أمس (الأربعاء) في مركز مئير الطبي إثر مضاعفات المرض.

نُقلت المرأة على وجه السرعة أمس إلى المستشفى وهي تعاني من قصور كلوي وانخفاض في ضغط الدم وتدهور كبير في وظائف القلب. وقد وُضعت تحت التخدير وعلى جهاز التنفس الاصطناعي، ووُصلت بجهاز إيكمو، لكن حالتها كانت حرجة للغاية.

تحدث هذه الحالة الخطيرة قبل ذروة الشتاء، فيما تشير بيانات وزارة الصحة إلى اتجاه تصاعدي في معدلات الإصابة بالإنفلونزا في إسرائيل.

يوضح الدكتور أيال شفارتس، اختصاصي طب الأسرة في صندوق المرضى «كلاليت»: «الإنفلونزا مرض نميل إلى الخلط بينه وبين الزكام وسيلان الأنف. وهي في الواقع مرض يترافق مع أعراض شديدة، منها الحمى والضعف الشديد، وقد يتسبب في أضرار جهازية تطال القلب والرئتين».

وأضاف: «حتى لدى الشباب الذين لا يعانون من أمراض كامنة، قد تكون أعراض الإصابة بالإنفلونزا شديدة للغاية، إلى حد فشل أعضاء الجسم. وما نوصي به هو تلقي اللقاح في أقرب وقت ممكن، إذ يقلل اللقاح أساسًا من احتمالات الإصابة، بحيث تكون أقل بكثير منها لدى من لم يتلقَّ اللقاح».

وعن إصابة المرأة بالعدوى بعد نحو أسبوع من تلقيها اللقاح، أوضح الدكتور شوارتس أن «الحماية المثلى من اللقاح تتحقق من خلال إنتاج الأجسام المضادة، وتبلغ أفضل مستوياتها بعد أسبوعين. وطوال الفترة التي تسبق ذلك، لا يكون الشخص المُلقَّح محميًا على نحو أمثل».

منذ بداية فترة الرصد، شُخّص أكثر من ألف مريض أُدخلوا المستشفى بالإنفلونزا، وتوفي 37 منهم خلال شهر من تاريخ التشخيص، مع أنه لا يُعرف ما إذا كانت الإنفلونزا السبب المباشر لوفاتهم في جميع الحالات.

إلى جانب ارتفاع معدلات الإصابة، لا تزال معدلات التطعيم منخفضة، إذ لم يتلقَّ اللقاح حتى الآن سوى نحو 11 بالمئة من السكان. وماذا عن المرأة التي توفيت الليلة الماضية؟ لقد تلقت لقاح الإنفلونزا بالفعل، لكن اللقاح أُعطي لها قبل إصابتها بالمرض بنحو أسبوع فقط، بينما يحتاج الجسم عادةً إلى نحو أسبوعين لتطوير حماية مناعية مثلى.

تُبرز هذه الحالة كيف يمكن للإنفلونزا، التي يعتبرها كثيرون مرضًا شتويًا اعتياديًا، أن تتحول في بعض الحالات إلى مرض يهدد الحياة، حتى لدى الأشخاص الأصحاء. ومع تزايد الإصابات، يوصي المسؤولون في القطاع الصحي بعدم الانتظار وتلقي اللقاح الآن.