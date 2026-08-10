السعي وراء الخلود، أو على الأقل السعي للعيش حتى سن المئة بصحة جيدة، يشغل البشرية منذ سنوات. في مقابلة مع i24NEWS، يرسم البروفيسور إيتان فريدمان الخطوط العريضة لنمط الحياة الذي يتيح ذلك، ويفصل بين الأساطير والواقع العلمي.

بحسب البروفيسور فريدمان، العامل الأكثر أهمية لطول العمر هو بالضبط ذلك الذي ليس لدينا سيطرة عليه: "أهم شيء هو أن تولد لأبوين مناسبين"، كما يوضح. الجينات تلعب دورًا حاسمًا، والأشخاص الذين عاش آباؤهم طويلًا يتمتعون بفرصة أعلى للقيام بذلك بأنفسهم.

ومع ذلك، هناك العديد من العوامل التي تقع تحت سيطرتنا. قائمة فريدمان بسيطة وأساسية: تغذية صحيحة ومتوازنة، الحفاظ على وزن جسم مثالي، الامتناع عن التدخين، ممارسة نشاط بدني منتظم والحفاظ على الانخراط الذهني والفكري طوال الطريق. ويؤكد بشكل خاص على أهمية العلاقات الاجتماعية والعلاقات المرضية كعنصر أساسي في الصحة العامة.

على عكس الاتجاهات الشائعة، البروفيسور فريدمان يشكك في فعالية الوسائل الخارجية: "الفيتامينات المتعددة، المكملات الغذائية، غرف الضغط أو الفحوصات لتحديد العمر البيولوجي – ليس لأي من هذه أي قيمة مثبتة كمعززة لطول العمر لدى البشر". وبحسب قوله، بينما بعض هذه الأساليب، مثل تحديد السعرات، أثبتت أنها تطيل العمر لدى كائنات مثل الديدان أو ذباب الفاكهة، أظهرت دراسات ضخمة أنها لا تؤثر بنفس الطريقة على البشر.

فيما يتعلق ببيانات متوسط العمر المتوقع المرتفع في إسرائيل (بمعدل حوالي 83.8 سنة)، يدعي فريدمان أن العوامل الوراثية لها دور ضئيل. هو يعزو النجاح إلى مستوى السعادة العالي، أشعة الشمس الوفيرة، التغذية غير المتطرفة، والروابط العائلية الوثيقة التي تميز المجتمع .

الرسالة المركزية للبروفيسور فريدمان لا تتعلق فقط بعدد السنوات، بل بجودتها: "المهم ليس أن تصل لسن 100 أو 120، بل أن تصل إلى هناك وأنت قادر على حل الكلمات المتقاطعة، والسباحة في المسبح، والمشي والضحك - وليس أن يضطر الناس إلى الشفقة عليك". وهو يدعو الجمهور لمراجعة "الرسالة التسويقية" للأدوية والمكملات مثل الراباميسين أو الميتفورمين بعين علمية ونقدية، والتركيز على الأمور البسيطة التي أثبتت فعاليتها فعلاً.