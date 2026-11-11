مأساة طبية في مستشفى سوروكا: أُعلنت اليوم (الأربعاء) وفاة مواطن عربي يبلغ من العمر 47 عامًا، من سكان عرعرة النقب جنوب إسرائيل، ولم يكن يعاني من أمراض مزمنة معروفة، نتيجة مضاعفات تنفسية حادة بسبب الإنفلونزا. وكان المتوفى، الذي لم يتلقَّ لقاح الإنفلونزا، قد عاد مؤخرًا من السعودية بعد أداء مناسك العمرة، وظهرت عليه أعراض بدأت كنزلة برد خفيفة، لكنها سرعان ما تفاقمت إلى ضيق شديد في التنفس، ما أدى إلى إدخاله وحدة العناية المركزة للأمراض الباطنية.

خلال الأسبوع الماضي، قدمت له الطواقم الطبية علاجًا مكثفًا ومتواصلًا، لكن حالة رئتيه استمرت في التدهور بشكل حاد، إلى أن اضطروا إلى وصله بجهاز دعم خارج الجسم.

وصف الدكتور أوري غالنتا، مدير وحدة العناية المركزة الباطنية في مركز سوروكا الطبي الجامعي التابع لكلاليت، جهود الإنقاذ قائلاً: "بسبب الضرر الرئوي الكبير الناجم عن فيروس الإنفلونزا وتفاقمه رغم العلاج المكثف خلال الأسبوع الماضي، تقرر وصله بجهاز الإيكمو (ECMO)، الذي يوفر دعماً لوظائف الرئتين خارج الجسم". ورغم هذه الإجراءات، لم ينجُ المريض وتوفي.

في أعقاب الحادثة، حذّر المستشفى من الخطر الكامن في أمراض الشتاء. وأكد البروفيسور ليئور نيشر، مدير معهد الأمراض المعدية في مركز سوروكا الطبي الجامعي التابع لكلاليت، أن الحادثة تُظهر خطورة مضاعفات الإنفلونزا حتى لدى الأشخاص الأصحاء تمامًا: "نشهد هذا العام إصابات ناجمة في معظمها عن فيروس الإنفلونزا من النوع A. وفي الوقت نفسه، تشير تقارير من الولايات المتحدة وأوروبا إلى ارتفاع الإصابات بالسلالة الفرعية H1N1، وهي من فيروسات الإنفلونزا A. ومن المهم التأكيد أن لقاح الإنفلونزا لهذا الموسم يوفر حماية ضد هذه السلالة أيضًا. قد تسبب الإنفلونزا مضاعفات تنفسية حادة، وقد تشكل خطرًا على الحياة، لذلك من المهم الحرص على تلقي اللقاح سنويًا ضد المرض".