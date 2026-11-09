أعلنت خدمات الصحة كلاليت وGoogle.org، الذراع الخيرية لعملاقة التكنولوجيا، اليوم (الاثنين) عن منحة لمدة عامين بقيمة مليوني دولار، مخصصة لتطوير وإطلاق «بوابة دخول رقمية» قائمة على الذكاء الاصطناعي.

يهدف المشروع إلى توفير مساعدة حوارية ذكية ومنظومة رقمية متكاملة تخدم نحو 5 ملايين مريض من مجتمعات متنوعة، وترافقهم طوال رحلتهم العلاجية، وتتيح جمع الأعراض وفرزها آليًا قبل الزيارة، توفيرًا لوقت ثمين للفرق الطبية.

أكد الرئيس التنفيذي لكلاليت، البروفيسور إيتان فيرتهايم: "يتيح لنا دعم Google.org وGoogle Cloud تسخير أحدث التقنيات في العالم لضمان حصول كل مريض ومريضة على أفضل رعاية، بلغتهم وبالطريقة الملائمة لهم".

يهدف النظام الجديد، الذي طُوِّر بالاعتماد على البنية التحتية السحابية لشركة جوجل ويستعين بنماذج لغوية متقدمة، إلى سد الفجوات اللغوية والتكنولوجية من خلال التعرّف على الكلام باللهجات المحلية المحكية التي لا تدعمها الواجهات المكتوبة التقليدية.

لضمان إتاحة الخدمة أيضًا لمن لا يملكون اتصالًا بالإنترنت أو هواتف ذكية، ستُدمج الأداة الصوتية مباشرةً في الهواتف الأرضية والهواتف المحمولة البسيطة، مما يتيح حجز المواعيد وتلقي إرشادات المتابعة باللغة الأم. وقال بوعز معوز، المدير العام لشركة Google Cloud في إسرائيل: يملك الذكاء الاصطناعي القدرة على معالجة بعض أهم العوائق التي تحول دون الحصول على الرعاية الصحية. ومن خلال دمج ذكاء اصطناعي حواري وآمن، يتكيف مع اللهجات المحلية وقنوات الاتصال الخاصة، تضمن كلاليت وصول فوائد الصحة الرقمية إلى كل مجتمع "

على الصعيد الأمني، ستخضع تفاعلات المؤمن عليهم لنموذج أمني صارم قائم على "انعدام الثقة" (Zero Trust)، مع تشفير البيانات بالكامل وتجريدها من جميع المعلومات المُعرِّفة لضمان إخفاء الهوية التام. وبعد اكتمال المرحلة التجريبية، سيتوسع نشر النظام ليشمل جميع عيادات الصندوق في أنحاء البلاد. وتخطط "كلاليت" لاحقًا لنشر البنية المعمارية للنظام وأطر التكييف الثقافي كنموذج مفتوح المصدر، بهدف تمكين مؤسسات الصحة العامة حول العالم من استنساخ النظام وإتاحة الرعاية الصحية على قدم المساواة على نطاق عالمي.