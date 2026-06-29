إسرائيل تصدر تحذيرا عاجلا من خطورة "نظام الطيبات" الغذائي

أصدرت وزارة الصحة الإسرائيلية تحذيراً للمواطنين وللمجتمع العربي في إسرائيل من ما يُعرف بـ“نظام الطيبات” الغذائي، محذّرة من مخاطر الاعتماد عليه كبديل للعلاجات والأدوية الطبية الموصوفة.

وقالت الوزارة عبر منصتها الرسمية باللغة العربية إن هذا النمط الغذائي، الذي انتشر مؤخراً عبر شبكات التواصل الاجتماعي، يفتقر إلى أساس علمي موثوق، وقد يؤدي إلى تدهور الحالة الصحية لدى بعض المستخدمين، خصوصاً عند التوقف عن تلقي العلاج الطبي الموصوف من قبل الأطباء.

وأشارت رنا محاجنة، مفتشة التغذية في الوزارة، في رسالة مصوّرة، إلى أن اتباع حميات غير معتمدة علمياً أو استبدال الأدوية بالعلاجات البديلة قد يسبب مضاعفات صحية خطيرة، داعية الجمهور إلى عدم الانسياق وراء توصيات غير طبية.

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وأكدت الوزارة على ضرورة الالتزام بالتوجيهات الطبية الرسمية، وعدم إجراء أي تغييرات جوهرية في النظام الغذائي أو العلاجي دون إشراف طبي مختص، حفاظاً على السلامة العامة.

ويأتي هذا التحذير في ظل انتشار نقاش واسع حول “نظام الطيبات” في المجتمعات العربية، بين من يراه نمطاً غذائياً صحياً جديداً ومن يحذّر من مخاطره الطبية المحتملة.