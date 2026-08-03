تمت معالجة حالة طبية نادرة جدًا في الأسبوع الماضي في المركز الطبي وولفسون: م'، امرأة تبلغ من العمر 40 عامًا، وأم لطفلين، وصلت إلى المستشفى بعد أن عانت من آلام شديدة في البطن وكادت أن تفقد وعيها. بعد سلسلة من الفحوصات تبيّن أن الحديث يدور عن حمل خارج الرحم نادر للغاية، حيث انغرس كيس الحمل في الكبد.

كل شيء بدأ خلال رحلة مع ابنتها. وروت م "شعرت فجأة بوخزات قوية وشديدة في بطني شلّتني تمامًا أثناء القيادة مع ابنتي في السيارة، وقبل لحظات فقط شعرت أنني أكاد أفقد الوعي".

بحسب ما قالت م'، فهي لم تعتقد إطلاقاً أنها حامل. "تلقيت دورة شهرية عادية تماماً قبل أسبوعين، ولم يخطر ببالي أبداً أنه من الممكن أن أكون حاملاً. لكن بعد فحوصات متكررة لم يفهموا فيها لماذا يتحرك هرمون البيتا إلى الأعلى، جاءت اللحظة الصادمة التي اكتشفوا فيها ما لا يصدق: كيس حمل في الكبد".

يواجه الفريق الطبي في مركز وولفسون الطبي حالة نادرة وغير مألوفة. صرّح البروفيسور رون ساغيف، مدير قسم النساء في المركز، بأن هذه الحالة نادرة للغاية: "أمارس طب النساء منذ أكثر من 30 عامًا، وهذه هي المرة الأولى التي أواجه فيها حالة كهذه. الحمل خارج الرحم حالة معروفة، لكن الحمل الذي يتطور في الكبد نادر للغاية."

قالت: "الأطباء قالوا لي إن هذه حالة نادرة واستثنائية للغاية، وفي تلك اللحظة شعرت أنني أعيش في فيلم رعب". وأضافت: "سألت نفسي إذا كنت سأموت، وشعرت بخوف شديد. فهناك في البيت طفلان صغيران عليّ أن أربيهما"، تتذكر م'.

بحسب أقوال البروفيسور شغيف، التشخيص في الحالة الحالية تطلب يقظة طبية عالية والاستمرار في الفحص حتى بعد أن ظهر الاشتباه الأولي. "كل امرأة في سن الإنجاب تصل وهي تعاني من آلام في البطن نقوم أيضاً بإجراء فحص حمل لها. من خلال الفحوصات التصويرية الشاملة تم في النهاية تحديد كيس الحمل في الكبد. كان هذا تشخيصاً تطلب يقظة كبيرة من جميع أفراد الطاقم."

وفقًا للأدبيات الطبية، يُقدَّر معدل انتشار الحمل خارج الرحم الذي انغرس في الكبد بحوالي 1 من بين كل 15 ألف حالة حمل، وهو معطى يعكس مدى ندرة هذه الحالة بشكل بالغ.

السبب في أن هذه ظاهرة غير عادية للغاية يكمن في أن الإخصاب يحدث بشكل طبيعي، ولكن بدلاً من أن تصل البويضة المخصبة إلى تجويف الرحم وتنغرس في بطانته، فإنها تنغرس خارج الرحم. في الغالبية العظمى من حالات الحمل خارج الرحم، يحدث الانغراس في قناة فالوب، بينما في حالات نادرة جداً يمكن أن يتطور الحمل في تجويف البطن – وفي هذه الحالة، في الكبد. ونظراً لأن الكبد عضو غني بالأوعية الدموية، فإن مثل هذا الحمل قد يكون خطيراً جداً وقد يسبب نزيفاً شديداً، ولذلك فإن التشخيص السريع والعلاج الجراحي أمران حاسمان.

أُجريت العملية بنجاح، وفي المركز الطبي وولفسون تمكن الطاقم الطبي من معالجة الحالة المعقدة وإنقاذ حياة المريضة. تم إجراء العملية بطريقة تنظير البطن طفيفة التوغل، حيث تم إزالة كيس الحمل مع جزء صغير من نسيج الكبد الذي كان متصلاً به، مع وقف النزيف والحفاظ على باقي نسيج الكبد.

"هذا أحد الخصائص الفريدة من نوعها في حالتنا"، قال البروفيسور شجيف. "بدلاً من فتح البطن أجرينا الجراحة بطريقة المنظار. هذا يعني ألمًا أقل، تعافيًا أسرع وإقامة أقصر في المستشفى".